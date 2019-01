Margot Robbie o va interpreta pe Barbie pe marile ecrane

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul fantasy "Aquaman", cu Jason Momoa, regizat de James Wan, ramane lider in box office-ul nord-american, pentru al treilea weekend consecutiv, avand incasari de 30,7 milioane de dolari, conform boxofficemojo.com.

- Lungmetrajul "Aquaman", o productie Warner Bros. Pictures, cu Jason Momoa in centrul unei aventuri epice cu efecte vizuale care reconstruiesc imperiul subacvatic al celor sapte mari, va avea premiera in cinematografele din toata tara pe 21 decembrie, scrie news.ro. Jumatate om, jumatate…

- Lungmetrajul muzical "Vrajitorul din Oz" din 1939 este cel mai influent din istoria celei de-a saptea arte, in fata filmelor "Razboiul stelelor" si "Psycho", potrivit unui studiu, scrie Le Point....

- Reclamele de pe YouTube devin din ce in ce mai enervante pentru cei care nu folosesc AdBlock, insa saptamaana aceasta va rula o reclama pe care unii probabil ca nu vor dori sa o inchida. Aceasta va dura 100 de minute si reprezinta rularea completa a filmului „The Lego Movie” lansat in urma cu patru…

- Actorul britanic Ewan McGregor negociaza pentru a-l interpreta pe maleficul Black Mask, in ''Birds of Prey'', filmul in care Margot Robbie va juca din nou rolul lui Harley Quinn, dupa ''Suicide Squad'' (2016), potrivit site-ului de specialitate Variety, citat vineri de…

- Maria Constantin nu a avut, pana acum, noroc in dragoste. A trecut prin doua casnicii, care s-au terminat cu scandal. Interpreta de muzica populara a fost maritata cu Ciprian Tapota și Marcel Toader. Nu s-a desparțit de niciun barbat in liniște. Interpreta de muzica populara susține, insa, ca a facut…

- Tim Story se afla in negocieri pentru a regiza filmul live-action hibrid „Tom si Jerry”, produs de Warner Bros. Animation Group, potrivit www.hollywoodreporter.com. Cele doua personaje se razboiesc inca din 1940, iar primul lor desen animat a purtat numele de ...