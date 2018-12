Marghitean de geniu, la Google Intenția directorului este sa multiplice modelele de succes, fapt pentru care ne-a dezvaluit ca iși dorește ca Dan Oros sa participe la o intalnire cu actualii elevi ai colegiului, cu scopul de a-i motiva avand in fața un fost elev de succes. Dupa finalizarea studiilor la Marghita, Dan Oros a studiat Informatica si Economie & Business la Babes-Bolyai, in Cluj Napoca si la University College London. Ascensiunea elevului genial de la Marghita a fost in progresie geometrica, oarecum, dupa facultate a oferit consultanta de management pentru IBM si A.T. Kearney, iar apoi a fost Director Proiecte… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Dintre cei aproape 250.000 de pensionari care se regaseau, la sfarsitul lunii octombrie, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova, circa 500 dintre acestia au un statut cu totul special. Dupa zeci de ani de activitate in munca, acestia isi primesc pensiile nu in moneda nationala,…

- "Cred ca ne indreptam spre situația lui de Gaulle, dat tot jos de proteste acum 50 de ani. Deci in acesta direcție ne ducem. Macron, inventat in laborator, propulsat de elitele multinaționale, a fost o poveste de succes, dupa care povestea se prabușește, avem aceste revolte fara precedent. Ele au…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Franța, șeful statului a raspuns intrebarilor ziariștilor referitoare la anunțul PSD de a lua in calcul sesizarea CCR dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca amana decizia numirii de noi miniștri la Dezvoltare și la Transporturi.

- Universitatea Naționala de Arte „George Enescuˮ din Iași anunta decernarea inaltei distincții de Doctor Honoris Causa renumitului fizician, filosof și membru de onoare al Academiei Romane, Basarab Nicolescu. Sedinta solemna a Senatului Universitatii Naționale de Arte ,,George Enescu”, cu prilejul decernarii…

- Startup-ul francez BlaBlaCar, prezent și in Romania, planuiește sa cumpere divizia de autobuze a companiei naționale de cale ferata SNCF din Franța — Ouibus. Pentru prima data, BlaBlaCar iși schimba abordarea dincolo de carpooling și intenționeaza sa ofere atat curse cu mașina pe distanțe lungi, cat…

- Volei Alba Blaj va disputa maine, 13 noiembrie, de la ora 20.00, in “SCHARRena” din Stuttgart, cel mai important meci al finalului de an! Returul cu vicecampioana Germaniei, transmis in direct de Digi Sport 4, din turul al treilea preliminar Ligii Campionilor, decide direcția drumului pe care va purcede…

- Intenționezi sa-ți deschizi propria firma, deoarece te atrage foarte mult ideea de a deveni antreprenor? Daca așa stau lucrurile, ar fi bine sa știi ca, in business, nu trebuie sa reinventezi roata, ci sa te inspiri de la alții. Și, daca poți, sa creezi ceva mai bun decat au reușit ei, astfel incat…

- Miliardarul Paul Allen, fondator in 1975 impreuna cu Bill Gates al gigantului IT Microsoft, a murit luni la varsta de 65 de ani ca urmare a unui cancer, au anuntat familia si compania sa Vulcan intr-un comunicat, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Cu o mare tristeţe anunţăm moartea fondatorului…