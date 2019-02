Stiri pe aceeasi tema

- Margherita de la Clejani are o mica cearta cu Iuliana Luciu, colega ei de echipa de la Asia Express. Artista iși dorește sa nu i se mai spuna tot timpul ce sa faca și a imbrancit-o ușor pe coechipiera ei.

- In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate. Nu toți au privit insa, cu ochi buni decizia vedetei de a parasi show-ul de…

- Duminica seara cursa a reinceput cu cele opt echipe ramase in competiție, iar Marga și Iuliana s-au alaturat in cursa, dupa ce au primit o a doua șansa. De asemenea, Anca Sigartau și Teodor au reușit sa treaca cu brio peste toate provocarile celui mai dur reality show. "Suntem foarte, foarte fericite.…

- Toate s-au intamplat la cea mai asteptata, dar si cea mai comentata competitie data pe Drumul Elefantului, la Asia Express. Acolo caldura torida, agitatia si atacurile la fel de clocotitoare, i-au facut pe concurenti sa clacheze. Printre ei a fost si Bianca Dragusanu, care s-a dezlantuit.

- Cea de-a treia ediție Asia Express- Drumul Elefantului, difuzata marți seara de Antena 1, a fost una extrem de tensionata. Trei echipe au participat in cursa pentru ultima șansa, un traseu de misiuni prin Sri Lanka, ce le-a oferit vedetelor o ultima șansa de a demonstra ca merita sa ramana in competiție.…

- Dupa o zi grea, in care imprevizibilul a schimbat soarta clasamentului de nenumarate ori, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu a fost echipa ajunsa pe ultimul loc. Din cauza faptului ca elefantul din cutia securizata a fost roșu, cele doua au parasit competiția.

- Iuliana Luciu și Margherita de la Clejani au impartașit din experiența traita la Asia Express. In timp ce Margherita a marturisit ca ii mulțumește Universului pentru șansa pe care i-a dat-o, sora Nicoletei Luciu s-a declarat dezamagita. "Imi doream foarte tare acest proiect. Am avut o reacție alergica…

- ASIA EXPRESS 2019 LIVE VIDEO: Dupa un zbor de 14 ore in care emoțiile și scenariile posibile vor acapara mintea fiecarui concurent, aceștia vor ajunge in Pasyala, oraș din țara insulara Sri Lanka. Startul competiției ii va lua pe nepregatite, caci in cel mai dur reality show, elementul-surpriza este…