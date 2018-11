Stiri pe aceeasi tema

- S-a lasat cu replici dure in urma unei postari facute de Codin Maticiuc, in urma cu nici o zi. Celebrul „crai” a lovit in Margherita de la Clejani, despre care a spus ca a ajuns sa fie mai urata ca inainte de operații. Rapid, Viorica a sarit sa-și apere fiica, dar și sa ii adreseze cuvinte acide lui…

- Continua scandalul dintre Viorica de la Clejani și Codin Maticiuc, dupa ce cunoscutul „baiat de oras” a facut-o urata pe fiica artistei, Margherita. Viorica de la Clejani l-a facut cu ou și oțet pe Maticiuc, pentru „rautațile” zise la adresa fiicei ei. Artista nu s-a abținut deloc și, in timp ce-și…

- Continua scandalul dintre Viorica de la Clejani și Codin Maticiuc, generat de comentariile facute de don-juan la adresa Margheritei. Razboiul, inceput in mesajele private, s-a mutat pe Facebook, iar apoi a ajuns și la TV!

- Codin Maticiuc și Viorica de la Clejani s-au atacat reciproc pe conturile de socializare, dupa ce Codin s-a luat de operațiile estetice ale Margheritei. Acesta a ținut sa precizeze ca artista este transformata total și ca s-a urațit in ultima perioada. „Margherita asta a fost foarte urata, apoi s-a…

- Codin Maticiuc este unul dintre cei mai cunoscuți ”baieți de oraș” de la noi, implicat, in egala masura, in viața de noapte agitata a oamenilor cu mulți bani de cheltuit, cat și in diverse acțiuni culturale sau caritabile. Acesta si-a expirmat public parerea despre Margherita, fiica Vioricai de la Clejani.…

- Un șofer de autobuz a luat foc dupa ce a constatat ca este filmat in timpul serviciului. Grav este ca acesta vorbea la telefon, chiar in timpul cursei, fara sa utilizeze cunoscutul dispozitiv ”hands-free”. Șoferul s-a suparat grav, a oprit autobuzul intre stații și a coborat. Nu pentru o cearta cu persoana…