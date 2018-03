Stiri pe aceeasi tema

- Care au fost primele joburi ale lui Pavel Bartoș? Pare incredibil, dar indragitul actor și prezentator TV, fara de care nu ne-am imagina acum show-uri ca “ Romanii au talent ” sau “Vocea Romaniei”, a lucrat ca ospatar și zidar! La fel de uluitor este ca nu e strain de sport (și nu vorbim aici de faptul…

- Recent, unele publicații au preluat o informație falsa potrivit careia Șerban Huidu ar fi murit. Astazi, in cadrul unui interviu, prezentatorul TV a avut o replica in legatura cu acest zvon, care „nu le-a ocolit” nici pe alte vedete din showbiz. Printre acestea se numara Irina Loghin și actorul Marian…

- Alina Vidican a ținut sa-și declare dragostea intr-un mod de-a drepul inedit și și-a tatuat pe spate chipul fostului sot, dar si numele acestuia pe antebrat. Fostul model pare sa regrete gestul facut, iar pentru a scapa de tatuaje trebuie sa scoata din buzunare o mica avere. Cristi Borcea,…

- Alina Vidican s-a hotarat ca a sosit vremea sa-l „ștearga” din viața ei pe fostul acționar al clubului din Ștefan cel Mare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat, in exclusivitate, ce suma colosala va scoate din buzunar blondina pentru a „scapa” de Cristi Borcea. (VEZI ȘI: CUM ARATA ALINA VIDICAN…

- LeuLeului ii place bogația, ii place sa traiasca in lux, sa nu ii lipseasca nimic. Insa toata aceasta stare de bine se intreține doar cu bani. Mulți bani. De aceea, trebuie sa faca tot posibilul sa ii aiba.

- Viața lui Matteo s-a schimbat la 180 de grade in ultimele trei luni. Artistul are un real succes in Asia cu piesa „Panama” care este considerata una din cele mai mari hituri de acolo, in ciuda faptului ca la noi a fost lansata in urma cu patru ani. Matteo a aflat de succesul sau peste […] The post Matteo…

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie). In urma cu doi ani, ea a ajuns in atenția publica dupa ce a marturisit ca moare de foame cu pensia pe care o caștiga. In decembrie 2015, regretata actrița i-ar fi imprumutat Cezarei Dafinescu 2.000 de lei, suma pe care o pastra pentru operația…

- Silviu Prigoana se numara printre persoanele publice care a dorit sa le fie alaturi astazi Anamariei Prodan și soțului ei, Laurențiu Reghecampf. Politicianul nu a venit singur, ci impreuna cu un barbat in etate, care a sarutat-o pe obraz pe cunoscuta impresara și a imbrațișat-o preț de cateva secunde…

- Laurențiu Reghecampf este in doliu. Tatal antrenorului lui Al Wahda s-a stins din viața duminica dimineața. Barbatul a fost rapus de un stop cardio-respirator. Insa, conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, acesta era chinuit de diabet. Boala care nu i-a dat pace absolut deloc in ultimii…

- Data de 25 martie, ziua de Buna Vestire, va ramane pentru totdeauna o zi neagra in familia Anamariei Prodan. Impresara a pierdut unul dintre cei mai importanți membri ai familiei in aceasta dimineața. Dupa ce și-a revenit din șocul primit, vedeta a scris un mesaj sfașietor pe o rețea de socializare,…

- Margherita de la Clejani a postat pe retelele de socializare o imagine in care face o comparatie cu o celebra actrita cunoscuta la nivel de mapamond. Fiica Clejanilor spune ca aceasta este idolul ei.

- Cel puțin 20 de oameni și-au pierdut viața vineri, in urma unui atentat care a avut loc in sudul Afganistanului. Atentatul a fost comis cu o masina capcana. In atentatul care a avut loc vineri in Lashkar Gah din provincia Helmand, in sudul Afganistanului, si-au pierdut viata cel putin 20 de persoane…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Cand e vorba de PSD și de autostrazi, județul Alba a ajuns sa dețina deja doua recorduri negative, sustine deputatul PNL de Alba, Sorin Bumb. Se refera la amanarea deschiderii tronsonului de autostrada dintre Aiud si Turda si la inca un aspect. “Primul record negativ este reprezentat de cel mai mare…

- Accident tragic pe strazile din Franța! Raul George Voicu, un tanar șofer roman, și-a pierdut viața intr-un groaznic accident rutier petrecut in Franța. Accidentul s-a petrecut saptamana trecuta. Tanarul supraviețuise și a fost transportat la spital in stare grava cu un elicopter. Din pacate, din cauza…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Parintii acestei fetite au resit sa ii salveze viata cand si-au dat seama ca e ceva in neregula cu zambetul ei. Megan Evans avea 7 ani in momentul in care parintii si-au dat seama ca ceva nu e bine. Fata a fost dusa la medic unde a fost diagnosticata cu o boala grava. Micuta a […] The post Au salvat…

- De multe ori, viața unui artist ascunde drame cumplite, iar publicul e neiertator. Avem pretenția ca cel de pe scena sa aiba mereu zambetul pe buze, deși e imposibil. Karym, un artist cunoscut din Romania, a acceptat sa vorbeasca și sa recunoasca faptul ca trece printr-o perioada crunta. De curand,…

- Constantin Reliu (63 de ani), vasluianul declarat mort, s-a adresat instanței pentru a anula certificatul de deces. Tribunalul de la Vaslui i-a respins cererea de anulare a unei sentinte care il declara mort. Barbatul a stat 25 de ani in Turcia, iar cand s-a intors, a aflat ca este…mort! Nevasta este…

- Regizorul artistic Vasile Manta, care si-a dedicat viata teatrului radiofonic, a murit la varsta de 68 de ani, a anuntat, joi, Societatea Romana de Radiodifuziune (SRR). Cu o activitate inceputa inca de la varsta de 9 ani, Vasile Manta si-a dedicat intreaga viata teatrului radiofonic, peste 4 decenii…

- O mama se lupta pentru viața fetiței ei de doar 9 ani. Ionela Coșareanu vrea cu disperare sa-și salveze copila, care urmeaza sa fie operata, dar nu are posibilitați. Jandarmeria Romana a publicat o scrisoarea femeii și spera ca ii o vor putea ajuta pe fetița ei. Tatal ei este plutonier major, iar jandarmii,…

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Margherita de la Clejani o duce nespus de bine! Fiica Clejanilor are o cariera infloritoare și deja se descurca fara parinții ei. Taraful de la Clejani format din Viorica, Ionița și copiii lor, dar și din cațiva instrumentiști, are un tarif de 5.000 de euro pe eveniment. Acum, dupa ce a lansat o piersa…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- O fata de 16 ani din Maramureș s-a sinucis. O adolescenta a decis sa iși incheie socotelile cu viața și s-a spanzurat in aceasta dimineața. Descoperirea șocanta a fost facuta de mama ei, care a alertat autoritațile. Copila invața la liceul din orașul Vișeu de Sus. Din primele cercetari, se pare ca ar…

- Ilinca Vandici se simte o femeie implinita de cand a devenit mamica. Prezentatoarea „Bravo, ai stil” a adus pe lume un baiețel, vara trecuta. Viața vedetei și a soțului ei, Andrei Neacșu, s-a schimbat dupa nașterea lui Zian. Ilinca a postat un mesaj emoționant, cu ocazia zilei de 8 martie. Ilinca Vandici…

- Dupa ani in care și-a incercat norocul in mai multe genuri muzicale in voga, fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani, Margherita, s-a intors tot la genul muzical care i-a facut populari pe ai sai parinți, muzica lautareasca și balcanica. Odata cu lansarea noii sale melodii -”Tu știi ce vreau”-…

- In cea mai recenta inregistrare facuta publica de la tragedia din orașul britanic Leicester apare momentul deflagrației. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere din apropiere se observa cum in urma exploziei violente, mult moloz, fum și foc ajuns pe strada pe care in acel moment treceau trei…

- Machiata atent, fardata, imbracata elegant, Floricica Dansatoarea și-a facut apariția la „iUmor” acum mai bine de un an, in luna Marțișorului. Cu un aer deloc primavaratic, ci PACIFIST („Saaaa fie paceeee!”, a tot aclamat concurenta), Floricica a venit in fața uraților cu un numar rostit pe ton de razboi.

- Lumea regalitații este in doliu dupa ce Prințul Șerban Cantacuzino, descendent al celebrei familii boierești, a incetat din viața la varsta de 90 de ani. Acesta era fiul lui George Matei Cantacuzino și era membru activ al Uniunii Arhitecților din Romania. Tristul anunț a fost facut de Ambasada Romaniei…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Un barbat de 38 de ani din localitatea Nicolești, județul Ialomița, traiește in chinuri groaznice. Constantin Sarașanu aa suferit un accident teribil, in 2012. O camioneta l-a izbit in plin, iar in urma impactului, barbatul a ramas paralizat. Tratamentul lui costa 4.000 de lei pe luna, iar aparatul…

- Data nasterii: Ziua 1Daca te-ai nascut in prima zi a lunii esti un adevarat lider, ambitios si cu o dorinta puternica de a avea succes. Esti independent si nu-ti plac restrictiile de niciun fel. Rutina te frustreaza, esti un pionier, un jucator, un initiator. Esti foarte creativ, gandesti rapid,…

- Astrologii spun ca persoanele nascute primavara sunt optimiste, iar cele nascute vara prefera stabilitatea. Persoanele nascute toamna sunt analitice, iar cele care vin pe lume iarna sunt norocoase. Persoanele nascute primavara sunt în general optimiste si pline energie. În…

- Companiile de asigurare le impun service-urilor colaboratoare sa acorde discount-uri consistente la piesele auto folosite la reparatii. Asta face, practic, aproape imposibila reparea masinilor cu piese originale, spun specialistii.

- Margherita de la Clejani era foarte diferita in copilarie fața de cum arata acum. Pare aproape imposibil de crezut ca este vorba despre una și aceeași persoana. Margherita de la Clejani, care a dansat pe mese in cazinou in noaptea de Revelion , este fiica celebrilor cantareți de muzica de petrecere…

- Alex, tanarul cueritor din noul serial care a avut premiera in aceasta seara, este health coach și model internațional, in viața reala. Iar din aceasta seara toate perechile de ochi feminini vor fi pe el. Cucerește cu un singur zambet, iar sticla il iubește, clar!

- Cu peste zece ani in urma, o mașina de mare tonaj a spulberat un grup de pietoni care așteptau, pe trotuar, sa traverseze o importanta artera din Timișoara. Incidentul a avut loc la intersecția strazilor Liege, Liniștei și Calea Aradului. Potrivit unor martori care se aflau la fața locului, șoferul…

- Ce animal ai vazut prima data? In imaginea articolului sunt suprapuse 4 animale. Primul pe care il observi dezvaluie cateva lucruri despre persoana ta. Daca ai vazut prima data FLUTURELE… Inseamna ca ești o persoana cu mult bun simț, aplecata spre tot ce inseamna arta și rafinament.…