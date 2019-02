Stiri pe aceeasi tema

- Margherita din Clejani, in conflict cu Iuliana Luciu, la Asia Express. Artista a cedat nervos in momentul in care incerca sa opreasca o mașina din strada, pentru a ajunge la destinația ceruta de Gina Pistol, iar Iuliana ii spunea ca e in zadar. Astfel ca, Margherita din Clejani a facut o criza de nervi…

- In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate. Nu toți au privit insa, cu ochi buni decizia vedetei de a parasi show-ul de…

- Duminica seara cursa a reinceput cu cele opt echipe ramase in competiție, iar Marga și Iuliana s-au alaturat in cursa, dupa ce au primit o a doua șansa. De asemenea, Anca Sigartau și Teodor au reușit sa treaca cu brio peste toate provocarile celui mai dur reality show. "Suntem foarte, foarte fericite.…

- Seara cu surprize, in cea de-a patra ediție Asia Express, difuzata de Antena 1. In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate.

- Cea de-a treia ediție Asia Express- Drumul Elefantului, difuzata marți seara de Antena 1, a fost una extrem de tensionata. Trei echipe au participat in cursa pentru ultima șansa, un traseu de misiuni prin Sri Lanka, ce le-a oferit vedetelor o ultima șansa de a demonstra ca merita sa ramana in competiție.…

- A avut loc și prima eliminare de la „Asia Express”. La finalul Cursei pentru Ultima Șansa, echipa formata din Margherita din Clejani și Iuliana Luciu a luat avionul inapoi spre Romania. Totul, spre consternarea celorlalți concurenți.

- Iuliana Luciu si Margherita de la Clejani au petrecut noaptea in sectia de politie. Aflate in cursa pentru cei 30 de mii de euro, vedetele noastre au ajuns sa stea peste noapte in sediul politiei dintr-un oras din Sri Lanka. „Am strans 20 de polițiști in jurul nostru. Am dormit in camera generalului.…

