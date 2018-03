Stiri pe aceeasi tema

- O fetita bolnava a fost tratata la Spitalul de Boli Infectioase din Craiova printre soareci, insa conducerea unitatii spitalicesti a negat intamplarea, dar a precizat ca in trecut au fost probleme cu rozatoarele. Citeste mai mult: adev.ro/p5q8m3

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- Soluția lui Gigi Becali pentru a-l liniști pe Dan Petrescu la derby-ul CFR Cluj – FCSB, programat duminica, de la ora 20:45, in etapa a doua din play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Finanțatorul FCSB este convins ca antrenorul liderului le va da indicații jucatorilor, chiar daca este suspendat și va urmari…

- Nikoleta Lozanova, un model celebru din Bulgaria, iși surprinde in permanența publicul. Tanara in varsta de 30 de ani afișeaza pozitii si locuri care incanta privirea tuturor internauților.

- Cum se apropie ziua de nastere a Oanei Lis, aceasta si-a intrebat fanii ce ar trebui sa faca in aceasta zi speciala. Evident, nici raspunsurile nu au intarziat sa apara, insa unul dintre ele a atras atentia mai mult, referitor la copii.

- Dupa fluierul de final, zeci de fani au patruns pe gazon si i-au agresat verbal si fizic pe jucatorii echipei lor favorite, care nu au apucat sa ajunga la vestiare. Fortele de ordine au fost surprinse si au reactionat cu intarziere. Cu greu, acestea au reusit sa formeze un baraj la intrarea la vestiare,…

- Fanii seriei de filme “Star wars” nu pot fi mai fericiți de atat. Daca ați revazut filmele in multe seri de maratoane, mai multa acțiune vine de acum caci se serie de episoade live-action bazate pe povestea “Star wars” vor fi produse de Disney. Jon Favreau a declarat ieri ca a inceput sa scrie scenariul...…

- Neymar (26 de ani) și-a incurajat colegii dupa ce PSG a fost elimata de Real Madrid in optimile Ligii Campionilor. Real Madrid a caștigat și manșa retur a optimii de finala cu PSG, scor 1-2. Neymar, starul de 222.000.000 de euro al parizienilor, a lipsit, accidentat in meciul de Ligue 1 caștigat contra…

- E o intreaga nebunie legata de numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic la UTA. Tehnicianul originar din Arad a ținut sa lamureasca cateva lucruri esențiale. Popa: “Nu pup nimic” De la bun inceput tehnicianul a decis sa lamureasca problema cu suporterii. Iata ce…

- Pepe i-a luat prin surprindere pe toți cu un anunț emoționant facut in aceasta dupa-amiaza. Tatic a doua fetițe superbe pe care i le-a daruit soția lui, Raluca, el a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj cu subințeles. Fanii s-au bucurat cand au vazut atat imaginea, cat și mesajul transmis…

- Un polițist din Egipt a devenit erou național dupa o spectaculoasa operațiune de salvare. Va atenționam ca imaginile pot avea impact emoțional. Barbatul a prins in brațe un copil de cinci ani, care a cazut de la etajul al treilea al unui bloc.

- Nico și Catalin de la Insula Iubirii și-au pus fanii pe jar, mulți dintre aceștia crezand ca cei doi s-au desparțit. Reacția a venit din partea blondei, dupa ce a postat pe contul de socializare un mesaj, ce lasa loc de interpretari. Nico, fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a postat o fotografie…

- Raluka este pe zi ce trece mai intrigata sa traiasca experiențele de la Asia Express, insa ultima pațanie a șocat-o de-a dreptul. Aceasta a vazut un caine intr-o sacoșa și a fost convinsa ca va fi dat spre consumare, iar reacția sa a fost una de nestapanit. Raluka este o fire haioasa și energica și,…

- Gabriela Cristea si fiica sa, Bella Victoria Margot, sunt din ce in ce mai frumoase. De cand micuta acesteia si a lui Tavi Clonda a venit pe lume, le-a daruit parintilor foarte multa liniste si echilibru in familie.

- Competitia Exatlon a reusit, la scurt timp de la inceperea difuzarii, sa stranga milioane de fani in fata micului ecran, care au urmarit evolutia celor doua echipe: Faimosii si Razboinicii. Fanii emisiunii Exatlon sunt nu doar curiosi sa vada cine va veni in locul Claudiei Pavel, ultima eliminata de…

- Și-a petrecut ziua de naștere in compania celor dragi, facand ce-i place cel mai mult! Vlad Gherman, indragitul actor care il interpreteaza pe Ioan in serialul “Fructul oprit”, difuzat miercurea la Antena 1, nu a stat departe de platourile de filmare nici macar de aniversarea lui, fiind sarbatorit cum…

- FCSB și Lazio joaca azi, de la ora 22:05, in turul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. Cand a ajuns la Arena Naționala, Ștefan Radu a fost luat in vizor de fanii celor de la FCSB. Suporterii steliști l-au huiduit și fluierat…

- Incendiar din dormitorul Antoniei! Pe contul ei de instagram artista si-a pus cateva fotografii in care apare in tandreturi cu Alex Velea. Pozele sunt intunecate, dar se poate observa foarte bine pasiunea dintre ei. A

- Viorica de la Clejani a implinit 45 de ani și a petrecut alaturi de cei mai buni prieteni. Artista a povestit in direct la tv, ca este la dieta, motiv pentru care nu poate manca din tortul primit de la soțul ei. „I-am pregatit o surpriza de ziua ei. Prietenii ei dragi ne sunt alaturi. Are un intreg…

- Fanii clujeni au creat o atmosfera senzationala, iar in momentul imnului au afisat un banner imens cu mesajul "Clujul sustine Romania", in timp ce ambele peluze ale salii au fost acoperite de drapele imense ale Romaniei, scrie Telekom Sport. Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Irina Begu si Raluca…

- Telespectatorii emisiunii Exatlon ard de curiozitate sa afle cine o va inlocui pe Claudia Pavel, alias Cream, care a fost proaspat eliminata. Fanii show-ului au venit si cu propuneri. Pe fan-grupul Exatlon, mai multi internauti au propus-o pe Oana Zavoranu sa vina in locul Claudiei Pavel.

- Marcel Pavel, unul dintre cei mai iubiti artisti romani, trece prin clipe grele atat din punct de vedere al starii de sanatate, cat si din punct de vedere profesional. Cantaretul este nevoit sa se retraga din lumina reflectoarelor.

- "M-am deplasat astazi si la Oficiul Postal 13 din zona Fundatie, unde au fost reclamate probleme in ceea ce priveste perioada lunga de asteptare pentru preluarea produselor achizitionate din afara spatiului comunitar. Si astazi erau multe persoane la ghiseu, fiind destul de aglomerat. Am discutat la…

- Suporterii Stelei de la Peluza Sud au pregatit un moment special in ziua in care Gica Hagi a implinit 53 de ani. Fanii roș-albaștrilor au postat un filmuleț pe contul Asociației Steliștilor 1947 in care i-au cantat "Regelui", iar acesta a dat mana cu fiecare dintre ei. ...

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi s a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele, judetul Constanta. A fost considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi ofensivi in Europa anilor 39;80 si 39;90 si cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile, informeaza Wikipedia. Fanii lui Galatasaray l au numit Comandante…

- Oana Zavoranu și Viorica de la Clejani au urcat impreuna pe aceeași scena. Demonstrații de samba și capoiera aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, dar și invitate celebre care i-au pus in dificultate pe cei doi concurenți, Cornelia (37 de ani) și Georges Slim (38 de ani), in show-ul prezentat…

- Beyonce de Romania a fost din nou jignita. De data asta s-a intamplat in timpul unui live facut la salonul de infrumusețare pe care artista il frecventeaza. Fanii acesteia au facut referire la dintele lipsa al interpretei. Madalina Georgiana Dumitriu a filmat tot salonul si a vorbit chiar si despre…

- Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin se descurca bine de cand a divorțat de cand a divorțat de diva. S-a apucat sa faca sport și posteaza mandru pe rețelele de socializare imagini care ii dovedesc calitațile atletice.

- Imagini dramatice pe strazile din Capitala. Pe internet a aparut un filmulet video cum la volanul unei masini se afla o doamna care tine un copil in brate in timp ce conducea masina.Femeia conducea cu o viteza de 80 80 km/h.

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md.Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Simona Halep (1 WTA) și Karolina Pliskova (6 WTA) nu au oferit meciul așteptat, romanca impunandu-se categoric, scor 6-3, 6-2. Semifinala impotriva lui Angelique Kerber se joaca maine, in jurul orei 05:30, fiind a 3-a partida a zilei. Fanii de pe rețelele de socializare au fost impresionați de prestație…

- Maria Constantin a postat o fotografie pe retelele sociale cu care a reusit sa-si sperie fanii, obisnuiti sa vada un chip frumos si ingrijit. „Pregatita pentru examenul la actorie. Cuba, vin!", a scris Maria Constantin la...

- De cand a devenit iubita lui Speak, Stefania este in atentia tuturor. Admirata de mii de persoane in mediul virtual, aceasta face furori cu fiecare postare a sa. Ei bine, ultima intrebare pe care le-a adresat-o fanilor a fost inteleasa intr-un mod neasteptat.

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani pe care Gigi Becali a platit 700.000 de euro celor de la FC Botoșani, a oferit primul interviu in calitate de stelist cu acte-n regula, pentru Gazeta de duminica. ...

- Suporterii echipei feminine de handbal de la SCM Gloria Buzau vor avea ocazia sa-și susțina favoritele in cel mai greu meci din deplasare al sezonului. Grație unei sponsorizari primite din mediul privat, clubul a reușit sa asigure pentru cei mai infocați fani, și nu numai, o deplasare gratuita la Constanța,…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…

- Dupa ce Khloe Kardashian a anunțat, oficial, ca este insarcinata și dupa ce zvonuri legate de sarcina lui Kylie Jenner au inceput sa se impraștie, apar acum intrebari legate și de Kendall Jenner.

- Momentele umoristice pe care le vor susține cei doi indragiți actori ai Teatrului de Revista "Constantin Tanase" vor face și in acest an deliciul publicului. Alaturi de ei se vor afla, de aceasta data, vedete precum Simona Gherghe, Rica Raducanu, Maria Dragomiroiu și Connect-R care, in cadrul scheciurilor,…

- In luna februarie, au aparut zvonuri conform carora Laura Cosoi ar fi pierdut o sarcina. Vedeta ar fi ajuns de urgenta la spital, unde medicii i-ar fi dat teribila veste, ca sarcina ei este una extrauterina si nu poate fi dusa cu bine pana la final. A

- Liviu Varciu s-a schimbat total de cand a devenit tata pentru a doua oara. Se implica mult in creșterea Anastasiei și este foarte mandru de micuta lui, pe care o iubeste enorm. Aceasta se pare ca l-a mostenit perfect si semana foarte bine cu tatal ei.

- LPF a publicat un comunicat in care critica poziția lui Razvan Burleanu in ce privește introducerea arbitrajului video in Liga 1, odata cu inceperea play-off-ului. LPF dorește sa testeze arbitrajul video cel puțin intr-un meci din fiecare etapa de play-off, dar președintele FRF nu crede ca introducerea…

- Galatasaray a pierdut partida din deplasare cu Yeni Malatyaspor, scor 1-2, rezultat care i-a enervat pe fanii Cim Bom, care nu-l mai vor pe Igor Tudor. Suporterii turci sunt entuziasmați de rezultatele lui Șumudica de pe banca lui Kayserispor, romanul adunand 30 de puncte, iar in prezent ocupa locul…