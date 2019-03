Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni" alaturi de fiica ei, Margherita, Viorica de la Clejani a facut cateva confesiuni neasteptate. Printre ele, le-a spus cateva ceva si femeilor invidioase!

- Acum are o cariera de succes, o familie superba care in curand va primi cu brațele deschise un nou membru, dar in trecut, Gabriela Cristea a fost și ea dezamagita. Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut o confesiune emoționanta in timpul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”.

- Sunt Lady Gaga si Bradley Cooper indragostiti in viata reala? Lady Gaga si Bradley Cooper au jucat impreuna in pelicula „A Star Is Born”, o poveste de dragoste extrem de emotionanta. Inca de cand filmul a fost lansat, „gurile rele” au inceput sa vuiasca despre o posibila idila intre cei doi. Aceste…

- Astazi toata lumea o stie. Are o cariera frumoasa si un suflet pe masura! Insa, in trecut, doar familia ei a crezut in ea. Minodora a povestit in platoul lui Morar cum a fost viata ei pe cand incerca sa se lanseze si a vorbit despre persoana care a fost langa ea continuu: mama.

- Carmen Șerban a avut un șoc atunci cand a aparut informația ca a murit. Familia și prietenii au sunat-o imediat, iar artista nu ințelege ce a fost in capul celui care a dat o astfel de informație. "Avem și noi familii, dar ai mei s-au obișnuit deja cu mizeriile astea. Pentru click-uri, oamenii sunt…

- Fosta prezentatoare de televiziune a dezvaluit cand va avea loc nunta cu Virgil Șteblea, cel care ii este partener de viața de ceva vreme și ]mpreuna cu care are o fetița. Adelina Pestrițu formeaza o familie superba alaturi de Virgil Șteblea și de fiica lor, zenaida. Toata lukmea abia aștepta sa o vada…

- Doinita Oancea este una dintre cele mai apreciate actrite de la noi. Acum joaca rolul Tantei in "Fructul Oprit", dar in intimitatea locuintei ei, vedeta este o femeie cum rar mai vezi in zilele noastre. A dezvaluit detalii uimitoare in platoul emisiunii "Rai Da Buni".