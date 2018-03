Stiri pe aceeasi tema

- Președinta FR de Gimnastica, Andreea Raducan, este categorica: ”Nu poti sa faci la concurs lucruri extraordinare, daca nu ai pregatit nimic la antrenament”. Presedinta Federatiei Romane de Gimnastica, Andreea Raducan, a facut un apel la rabdare, comunicare deschisa si la colaborare din partea tuturor…

- Actorul și regizorul Woodie Allen traiește de 23 de ani o poveste de dragoste controversata cu fiica sa vitrega cu care are doi copii adoptați. Relația celor doi a inceput in anul 1991, cand Allen avea 56 de ani iar Soon-Yi Previn, fiica adoptiva a Miei Farrow, avea 21 de ani, casatorindu-se șase ani…

- Un barbat isi acuza sotia ca l-ar fi parasit pe el si pe copii, pentru o femeie. Iar de doi ani, gindul acesta nu-i mai da pace. Ranit in orgoliu și bulversat de presupusa alegere a femeii, barbatul o acuza pe mama copiilor sai ca, de cand a fugit de acasa sa iși traiasca noua viața, in Spania, nu i-ar…

- Holera s-ar putea raspandi din nou in Yemen in cazul in care organizatiile umanitare nu vor beneficia de acces neconditionat pentru a preveni o noua epidemie, a avertizat duminica Fondul International pentru Urgente ale Copiilor al Natiunilor Unite (UNICEF), citat de DPA, informeaza AGERPRES . Inainte…

- Un autocar cu 31 de copii si 7 adulti a derapat, vineri dimineata, în municipiul Reghin, judetul Mures, pe DJ 153. Copiii au fost preluati de doua microbuze si cazati la scoala din cea mai apropiata localitate.

- La inițiativa Primarului Sectorului 1, Dan Tudorache, vineri, 23 martie 2018, Gradinița nr. 248 (Str. Artur Vartejeanu nr. 15) va fi deschisa pentru copiii preșcolari, ai caror parinți nu au posibilitatea sa ii plaseze sub supraveghere in contextul inchiderii instituțiilor școlare din cauza vremii nefavorabile. …

- Gandul ca va deveni femeie singura a infiorat-o pe o femeie in varsta de 31 de ani, care a fost orbita de furie și a comis un gest halucinant. Din dorința de a se razbuna pe soțul ei, ea și-a injunghiat mortal cei doi copii, iar acum și-a aflat pedeapsa.

- Echinoctiu de primavara 2018. Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa "zapada mieilor", cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii, desi luna martie se dovedeste a fi destul de capricioasa, ne apropiem de momentul echinoctiului de primavara, ce marcheaza inceputul primaverii astronomice.…

- Sfarșitul iernii astronomice este marcat pe data de 20 martie, aceasta fiind și ziua in care are loc echinocțiul de primavara, adica momentul in care ziua este egala cu noaptea. Echinocțiul de primavara are loc pe data de 20 martie și reprezinta momentul in care Soarele, miscarea sa aparenta anuala,…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii in colaborare cu Tetrul de Papuși Puck, invita toți copiii la piesa de teatru: “Frumoasa din padurea adormita”de Charles Perrault, scenariul și

- O mama, a carui copil merge la o gradinița din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, a povestit cum au fost imunizați copiii: "fara mare bataie de cap cu investigarea prealabila a starii de sanatate a copiilor, cu informarea, solicitarea acorduluui parinților! Pentru ca așa se poate, nu este prima…

- A devenit o traditie pentru copiii de la Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilorldquo; din Navodari sa viziteze, de cateva ori pe an, Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta. Iata ca si in luna martie micutii au ajuns aici pentru a impartit flori si martisoare, devenind, astfel,…

- Copiii din stanga Prutului au prilej de bucurie. Piesele de teatru pentru copii „Nunta lui Tandala” și „Amintiri din copilarie”, jucate de actorii Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul vor ajunge in șase localitați din sudul Republicii Moldova: Cantemir, Leova, Cimișlia, Comrat, Taraclia și Vulcanești.…

- Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” ii invita pe copii sambata, 17 martie, de la ora 11:00, la o noua intalnire cu Dodi, Roni si trei prieteni simpatici: dragalasa veverita, maiestuosul cocos de munte si gingasa caprioara. Alexandra Florina Popa, cercetatoare a Muzeului, impreuna cu…

- Unde poți vedea filmul „Ordinul divin”, un lungmetraj multipremiat? Filmul ruleaza in cinematografe din București și țara. Povestea unei femei dintr-un sat din Elveția care lupta in anii 70 pentru dreptul la vot este una universala și perfect aplicabila și societații actuale. In luna martie ne amintim…

- Vestea ca mama lor a murit la 68 de ani, departe de tara natala, Israel, a cazut ca un trasnet in familiile celor doi copii ai afaceristei, scrie click.ro. Noi i-am cunoscut in vara lui 2008, la nunta de pomina a Israelei si a lui Liviu, eveniment care a avut loc la Complexul Tancabesti, din Snagov.…

- Sunt uitati in aziluri, chiar daca nu sunt singuri pe aceasta lume. Este drama prin care trec zeci de oameni in etate din raionul Calarasi, pe care copiii i-au abandonat si au plecat in strainatate, pentru a ingriji de alti batrani.

- Copiii de la Centrul de zi ,,Sf Irina” din Blaj au intampinat Ziua de 8 Martie și primavara așa cum se cuvine. Micuții au invațat, ajutați de doamnele educatoare, poezii și cantecele despre mama și primavara și au pus in scena o mica serbare dedicata mamicilor. De asemenea, in cadrul unor ateliere educative,…

- Parinții iși pot ajuta copiii sa iși dezvolte creativitatea aducandu-i la atelierele Kids Club, care se vor desfașura la Plaza Romania in weekendurile din perioada 10-18 martie, intre orele 17:00 și 21:00. Evenimentele sunt gratuite și organizate in parteneriat cu Primaria Sectorului 6 prin Centrul…

- Primavara a adus copiilor din cadrul alternativei educationale ,,Step by Step”, de la Școala Gimnaziala nr. 3 Cugir, un dar minunat: Sarbatorirea celor 100 de zile de scoala. Cu emotii, entuziasm si creativitate, elevii clasei pregatitoare B ,,Clasa Fluturașilor” indrumați de prof. inv. primar: Rozalia…

- Tania Popa face casa pentru batrani pe terenul lui Cristi Iacob. Cel mai de suflet proiect al indragitei actrițe – care a facut echipa cu Busu in emisiunea “Romania, jos palaria!” și a anunțat la sfarșitul anului trecut ca e pe cale sa se marite , la 45 de ani – e pe cale sa se concretizeze, de cand…

- Dupa cinci ani de la deschidere, Centrul educațional pentru copiii bolnavi de cancer din cadrul Institutul Oncologic se lauda cu progrese, rata de insanatoșire a copiilor crescind considerabil, informeaza Noi.md. Astazi, 5 martie, Centrul a fost vizitat de un grup de oficiali atit din tara, cit si de…

- Florile dau viata caminelor noastre si sunt cea mai la indemana solutie de a infrumuseta locuinta. Insa, trebuie sa avem mai multa grija la ce alegere facem in acest sens; unele dintre ele ne pot afecta destul de serios organismul. Iata ce plante nu se tin in casa: Leandrul este recunoscut ca fiind…

- De multe ori, lucrurile spuse din suflet, bazate pe experienta si trairile unui parinte pot fi mai valoroase decat sfaturile specialistilor. Pentru ca vin din inima, pentru ca vin de la cineva "ca tine". Cineva care, ca si tine, a cautat, a citit, s-a inspirat, si a facut ce a crezut el ca e mai…

- Primavara ȋncepe la Galleria Mall cu un marțisor pentru mamici! V-am pregatit atelier de creație „Marțisor pentru mama mea”, sȃmbata – 03.03.2018, ȋn intervalul orar 14:00 – 16:00 la etaj ȋn Galleria Mall! Asteptam toți copiii la atelier sa cream pentru mamici cele mai inedite marțisoare! Accesul este…

- Asociatia "Joaca de-a ecologia", cu sprijinul Happy City by Wolf Imobiliare, lanseaza initiativa "Eu salvez animalele", prin care ii provoaca pe copiii din clasele 0 , I si II din municipiul Sibiu sa propuna solutii pentru salvarea animalelor in pericol, prin desene in care ei insisi sunt eroi. La final,…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Scurta poveste de viața a Ralucai Maria Patulea, tanara careia iubitul libian i-a taiat gatul de la o ureche la alta, este una impresionata in care ambiția și dorința de a-și implini visul de a deveni un celebru avocat au ajutat-o sa treaca peste orice bariere. Chiar și atunci cand, eleva fiind, medicii…

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- Ministerul Educației a aprobat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta…

- Ionut Scutaru (40 de ani) a fost abandonat de mama la casa de copii pe cand avea un an, fiind crescut intr-un centru de plasament. Tanarul a trecut peste umilintele si privatiunile la care a fost supus si isi creste singur cei doi copii, continuandu-si studiile pentru a-si implini visul de a se angaja…

- Copiii nascuti inainte de termen sau care au o greutate sub limitele normale la venirea pe lume ar putea avea un risc mai mare de a nu obtine la fel de multe puncte la testele de inteligenta in comparatie cu cei nascuti la termen, conform unei cercetari recente, citata de Reuters.

- Consumul de bauturi carbogazoase sau mezeluri ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni…

- Insorita și liniștita, Kusadasi este destinația ideala pentru relaxare la plaja sub soarele bland al inceputului de vara. La fel de bine, poți sa cutreieri imprejurimile pline de splendoare pornind in descoperirea comorilor istorice sau sa te aventurezi pe cele mai tari tobogane alaturi de cei mici!…

- Vineri, 16 februarie 2018, va avea loc Etapa finala a Concursului International "Sa cresc mare si voinic", organizat de Gradinitele Alexandrina Simionescu Ghica si Raza de Soare din Targoviste si de Gradinita nr. 48 din Braila, concurs derulat, ca in fiecare an, cu sprijinul Inspectoratelor Scolare…

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai îngheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru încalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de încalzire în favoarea unuia…

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia.

- Șase elevi ai Colegiului Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț au reprezentat județul Neamț la Olimpiada Naționala de Astronomie și Astrofizica, desfașurata in perioada 2-5 februarie, la Gura Humorului, Suceava. Copiii, coordonați de profesorul Grigoruța Oniciuc, s-au intors cu trei medalii de bronz și…

- Familiile cu o situație materiala precara se vor putea caza gratuit intr-un centru special amenajat, atunci cand vin in Cluj-Napoca pentru evaluarea sau internarea copilului bolnav. Asociatia Life Education for All ofera, prin proiectul “Acasa” cazare gratuita pentru parintii cu venituri modeste care…

- Conflict intre doua directoare. Cel puțin, așa susține un cititor ar ”Expresului”, care a expediat o scrisoare la redacție. Cica, potrivit dansului, directoarea gimnaziului din Gherman, Margarita Tolocica, o acuza pe directoarea liceului din Sculeni, Iulia Ciuvaga, ca-i ia copiii din instituție. De…

- In cazul soarecilor femele nu au fost depistate legaturi intre radiatiile telefoanelor mobile si aparitia vreunui tip de tumora, relateaza presa internationala. Potrivit datelor din studiul dat publicitatii vineri, expunerea la nivelurile de radiatii a fost egala sau mai mare fata de nivelul…

- Un barbat de 48 de ani a fost retinut pentru ca si-ar fi lipsit de libertate fost iubita si pe copiii acesteia. Judecatorii urmeaza sa decida daca vor emite un mandat de arestare pe numele suspectului.

- Copiii-actorii din trupa ,,Ilustrul teatru” de la Clubul Copiilor din Fagaraș ii invita pe toți cei curioși, joi, 1 februarie 2018 de la ora 19.00 la avanpremiera spectacolului „Inger si demon”, scenariu Florin Antoniu. Spectacolul are la baza corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica…

- Parintii care au copii in scolile primare si gimnaziale din Oradea, Arad si Timisoara trebuie sa stie ca Politia se pregateste sa intre in clase si sa predea eficient cursuri de viata vitale. Impreuna cu colegii de la inspectoratele judetene de invatamant din Oradea, Arad si Timis,…

- Iarna aceasta este de poveste la Nisporeni. Distractia nu conteneste la targul organizat cu sprijinul Fundatiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss".Cei mai entuziasmati sunt copiii: "Este foarte interesant". La targ vin oameni din toate localitatile raionului.

- In urma aplicarii Chestionarului de evaluare calitativa a activitatii de prevenire in scoala in anul scolar 2016-2017, specialistii Agentiei Nationale Antidrog (ANA) au identificat doua proiecte pentru prescolaritatea si scolaritatea mica, ca exemple de buna practica. Acestea au fost dezvoltate initial…

- Nu a fost cine-știe-ce: ciocolata, jucarii, imbracaminte noua și jocuri educative. Dar a fost, totuși, atat de mult! Copiii care frecventeaza Gradinița IAS Mureș traiesc in condiții precare și nu prea sunt obișnuiți cu generozitatea semenilor. Tocmai de aceea, vizita pe care le-au facut-o voluntarii…

- Doi membri ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Radu Calin Cristea și Radu Herjeu, l-au acuzat pe președintele PNL, Ludovic Orban, ca a pus presiune pe colegul lor din CNA Valentin Jucan, propus de liberali in Consiliu. Acuzațiile se bazeaza pe afirmațiile facute de purtatorul de cuvant…

- RAȘINARI: Un loc bland ca pasul Domnului, un loc plin de legenda, tradiție și poezie, unde se intampla lucruri bune, lucruri care pu pe fruntea satului aura oamenilor plini de inițiativa, implicați, trudnici, cu idei care dau rod. Read More...