Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei, Margareta, se declara ''consternata'' de atentatele din biserici si spatii publice din Sri Lanka, pe care le califica drept ''o crima abominabila'' si ureaza ''insanatosire grabnica celor raniti''. "Alaturi de intreaga…

- Președintele statului Sri Lanka, Maithripala Sirisena, va declara stare de urgența luni, la miezul nopții, in urma unei serii de atacuri teroriste care au vizat mai multe locații din orașele Colombo, Negombo si Batticaloa, a informat cabinetul acestuia, relateaza site-ul agenției Reuters, conform…

- Președintele SUA, Donald Trump, a comis o gafa de proporții, in mesajul prin care transmitea condoleanțe celor din Sri Lanka, ca urmare a atentatelor teroriste comise de Paște. Trump a spus in mesajul sau ca au murit 138 de milioane de oameni in acest atentat.Citește și: Tanarul care l-a ENERVAT…

- Bilantul atentatelor teroriste din Sri Lanka a urcat la 290 de morti si 500 de raniti, a anuntat politia locala. Premierul din Sri Lanka a recunoscut ca primise informatii din India referitoare la posibile atacuri teroriste de Paste, dar ca nu s-au luat masuri pentru prevenirea acestora.

- Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat ca 207 peresoane au fost ucise si peste 400 au fost ranite in atacurile de duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo…

- Imagini cutremuratoare: Sangeroase atacuri teroriste comise in duminca Pastelui Catolic.185 de morti si peste 500 de raniti.foto Bilantul victimelor atacurilor din Sri Lanka creste de la o ora la alta. Pana acum presa internationala anunta peste 185 de morti si aproape 500 sunt raniti dupa exploziile care…

- ATAC TERORIST de ultima ORA! Cinci oameni au murit și alți alți cațiva, raniți, dintre care cinci polițiști Cinci oameni au murit și alți alți cațiva, raniți, dintre care cinci polițiști, in cadrul unui atac armat care a avut loc intr-o localitate din apropiere de Cicago, relateaza CNN. VEZI:O oferta…

- Accidentele rutiere sunt la ordinea zilei mai ales pe șoselele din Romania acolo unde drumurile proaste și șoferii teribiliști formeaza combinația perfecta. Deși sute de oameni mor anual pe strazile din Romania, in cel mai grav accident din istoria țarii au fost implicați 83 de oameni. Accidentul a…