Stiri pe aceeasi tema

- Bernardine Evaristo a descris drept ''dulce-amarui'' faptul ca este prima femeie de culoare care castiga premiul Booker Prize, o prestigioasa distinctie literara infiintata in urma cu cinci decenii, ce rasplateste opere de fictiune scrise in limba engleza si publicate in Regatul Unit…

- Scriitoarele Margaret Atwood si Bernardine Evaristo au fost desemnate, luni seara, castigatoare ale Booker Prize pe 2019, informeaza BBC.Canadianca Atwood a primit distinctia pentru „The Testaments”, continuarea romanului „The Handmaid’s Tale”, iar englezoaica Evaristo, pentru „Girl, Woman,…

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood si autoarea anglo-nigeriana Bernardine Evaristo au fost recompensate luni cu Booker Prize 2019, o prestigioasa distinctie literara care rasplateste opere de fictiune scrise in limba engleza si publicate in Regatul Unit sau Republica Irlanda, potrivit anuntului facut…

- Intoarcerea in distopicul Gilead din Povestea Slujitoarei a fost vanduta in peste 100.000 de exemplare in prima sa saptamana din Marea Britanie. O copie din The Testaments, a fost vanduta la fiecare patru secunde in Marea Britanie saptamana trecuta, conform cifrelor de vanzari, cifre care arta foarte…

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood a declarat marti ca „spera si isi doreste“ ca noul sau roman „The Testaments“, impreuna cu „The Handmaid's Tale“ (1985), „sa fie o distopie“, asa cum a fost mereu descris, si niciodata o realitate, potrivit EFE.

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood a declarat marti ca "spera si isi doreste" ca noul sau roman "The Testaments", impreuna cu "The Handmaid's Tale" (1985), "sa fie o distopie", asa cum a fost mereu descris, si niciodata o realitate, potrivit EFE.

- Scriitoarea canadiana Margaret Atwood si-a lansat, la Londra, cel mai recent roman, ''The Testaments'', mult asteptata continuare a cartii ''The Handmade's Tale'', si si-a delectat fanii citind cateva fragmente cu cateva minute inainte de punerea in vanzare a acestuia,…

- Romanul 'The Testaments', continuarea cartii 'The Handmade's Tale' pe care Margaret Atwood o va publica curand, va avea propria adaptare intr-un serial de televiziune, a confirmat studioul MGM si platforma Hulu, relateaza EFE potrivit Agerpres. Intr-o informatie publicata in exclusivitate de revista…