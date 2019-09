Mărfuri contrafăcute, confiscate dintr-un container sosit din China Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie de marfuri contrafacute, pe numele unui cetatean roman, in urma descoperirii impreuna cu lucratorii vamali, intr-un container sosit din China, a unor bunuri in valoare de peste 1.165.000 lei. In luna august, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit din China, avand ca destinatar o societate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

