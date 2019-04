„In ultimele zile au aparut tot felul de informatii denigratoare la adresa mea, care mai de care mai exagerate, negative sau chiar falsuri grosolane, preluate si rostogolite in fel si chip. Sunt unul dintre cei mai vechi membri ai Parlamentului Romaniei. De peste 26 de ani, am participat la elaborarea celor mai relevante legi ale Forului Legislativ. Cunosc majoritatea legilor importante in litera si spiritulul lor. In lunga experienta in Legislativ, am facut parte din comisiile pentru revizuirea Constitutiei Romaniei, iar de aici si insistenta pe care o manifest de fiecare data pentru respectarea…