- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, era sub influența bauturilor alcoolice în momentul accidentului petrecut în noaptea de sâmbata spre duminica.

- Accidentul provocat de Mario Iorgulescu, fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal, a starnit numeroase reactii acide in mediul online. Mama lui Dani Vicol, tanarul mort, a declarat la scurt timp ca cei care au trecut pe langa locul accidentului in acel moment au instiintat-o de faptul ca, cel mai…

- Mario Iorgulescu, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) era baut cand a produs accidentul rutier in care a murit un tanar de 25 de ani. Conform celor doua probe recoltate dupa accident, acesta avea 0,80 g/l alcool pur in sange, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Astfel, el va…

- Mario Iorgulescu (24 de ani), aflat acum in spital in stare grava, a provocat un incident cumplit in urma cu doua zile și noi detalii ies la iveala. Inainte ca nenorocirea sa aiba loc, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a postat pe contul sau de Instagram o poza din…

- Medicii au vorbit despre evoluția starii de sanatate a lui Mario Iorgulescu, dupa accidentul rutier pe care l-a provocat, in urma caruia a murit un tanar. Medicii, despre starea lui Mario Iorgulescu dupa accidentul rutier in urma caruia a murit un tanar Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste…

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost implicat intr-un accident produs duminica pe soseaua Chitilei, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. S-a aflat cine este tanarul care și-a pierdut viața!

- Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost implicat intr-un grav accident in Capitala. Accidentul s-a petrecut duminica dimineața, in jurul orei 3.00. Mario Iorgulescu, fiul lui Gino...