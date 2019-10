Stiri pe aceeasi tema

- Detalii noi! In decursul zilei de marți marea actrița Tamara Buciuceanu-Botez a murit la varsta de 90 de ani la Spitalul Elias din Capitala. Tamara Buciuceanu-Botez nu a avut niciun copil, iar cum soțul ei a decedat inainte, cel mai probabil averea ii va reveni lui…Citește AICI cui ii va reveni AVEREA…

- Tamara Buciuceanu-Botez a murit, marti, la Spitalul Elias din Capitala, au precizat pentru Mediafax surse medicale. Decesul actritei in varsta de 90 de ani a fost confirmat si de „Adevarul“. Tamara Buciuceanu-Botez a murit pe 15 octombrie dupa ce a fost internata de urgenta la Spitalul Elias, la inceputul…

- Doamna comediei romanești, așa cum a fost supranumita Tamara Buciuceanu, a interpretat roluri excepționale pe scenele capitalei și ale țarii. A jucat in peste 25 de filme și are o cariera impresionanta și in televiziune. Totuși, rolul care i-a adus cea mai mare popularitate a fost cel al profesoarei…

- Vestea morții Tamarei Buciuceanu a prins-o pe actrița Tania Popa chiar inaintea avanpremierei spectacolului „Figuranta”, la Teatrul Național din București. Tamara Buciuceanu Botez s-a stins la Spitalul Elias „Am fost tot timpul mandra, ca știam ca e basarabeanca, iar ea, fiind o mare actrița, o imensa…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala. Actrița a fost internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii octombrie, iar in ultimele zile, starea sa de sanatate se agravase. „Spitalul Elias anunța cu regret dispariția unei mari doamne a teatrului romanesc,…