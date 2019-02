Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea europeana de fotbal (UEFA) si Asociatia cluburilor europene (ECA) au semnat miercuri un nou memorandum privind continuarea parteneriatului de colaborare pana la EURO 2024, relateaza DPA. Presedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, si presedintele ECA, italianul Andrea Agnelli,…

- Zeci de mii de argentinieni au marsaluit cu torte, joi, pe strazile din Buenos Aires, in semn de protest fata de programul de austeritate promovat de presedintele Mauricio Macri si cresterea costurilor serviciilor publice, transmite Reuters. Macri a decis taierea subventiilor pentru utilitatile publice…

- Presedintele PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca exista riscul unor miscari de strada si al producerii unor "acte de violenta", in cazul in care coalitia de guvernamant va da o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, informeaza Agerpres . Turc…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat sambata ca este "intr-adevar necesar" sa aiba o "intalnire adevarata cu Donald Trump" mai ales in probleme de stabilitate strategica, exprimandu-si regretul ca presedintele american si-a anulat intalnirea dintre cei doi programata in marja summitului G20 de…

- Statele Unite, Canada si Mexicul au semnat vineri, la summitul G20 din Buenos Aires, noul acord comercial, informeaza Sky News, potrivit Mediafax."Tocmai am semnat unul dintre cele mai importante, cele mai ample, acorduri comerciale din istoria Statelor Unite si a lumii", a declarat Donald…

- Avionul in care se afla Angela Merkel, joi seara, a trebuit sa aterizeze de urgența in urma unor defecțiuni tehnice. Cancelarul german nu va ajunge in Buenos Aires la timp pentru a participa la deschiderea summitului G20. Aeronava Airbus care a decolat de la Berlin și avea la bord mai mulți membri ai…

- Președintele american Donald Trump a anulat in cele din urma intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin in marja summitului G20, care se deschide vineri la Buenos Aires, la circa o ora dupa ce afirmase ca intalnirea vine intr-un "moment foarte oportun", pe fondul escaladarii din Ucraina, scrie AFP.