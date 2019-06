Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant pe aeroportul Otopeni, în aceasta dimineața. Pasagerii unui avion care trebuiau sa ajunga la Timișoara au fost anunțați de comandant ca avionul nu poate decola pentru ca lipsește o piesa a avionului sau a fost furata pur și simplu și ca trebuie sa fie

- Va reamintim ca, dupa cinci ani, Timișoara are din nou o firma de dezinsecție. Firma Coral Impex din Ploiești, cea care a caștigat licitația primariei pentru a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in urmatorii patru ani in Timișoara, a inceput oficial, la finele lunii aprilie,…

- Hotelierii de pe litoral sustin ca majoritatea problemelor din turism au fost rezolvate in ultimii ani, dar spun ca cele mai mari, respectiv lipsa fortei de munca si birocratia, nu au fost solutionate, astfel ca Romania pierde aproximativ cinci miliarde de euro.

- In sfarsit, au demarat lucrarile de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si a celui de canalizare in municipiul Vaslui, in valoare de 74 de milioane de lei fara TVA, cu finantare europeana, primele conducte urmand a fi montate in suburbia Brodoc. “Am increderea ca, lucrurile fiind deja miscate,…

- Accident violent in aceasta dupa amiaza, in apropiere de Arad. O mașina a ajuns cu roțile in sus, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului din cauza vitezei. Șoferul, un barbat de 35 de ani din Arad, a intrat intr-o depașire, iar din cauza vitezei s-a rasturnat in afara parții carosabile. ”Azi,…

- TECHNICAL DIE CASTING Societate franceza de succes care activeaza in domeniul injecțiilor de mase plastice de peste 12 ani, angajeaza operatori injectie de mase plastice OFERIM: -Pachet salarial motivant, venituri salariale foarte bune; -SALAR INCADRARE: 2650 RON BRUT;…

- Accident de circulație, marți dupa-amiaza, pe drumul ce leaga Timișoara de Giroc. Patru persoane, printre care și un copil, au ajuns la spital dupa ce un șofer nu a respectat distanța regulamentara in trafic și a provocat un accident in lanț.