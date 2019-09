Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a cedat pentru a doua oara in acest sezon pe teren propriu. De aceasta data a fost un esec la limita, scor 0-1, pe „Dan Paltinisanu” cu Petrolul Ploiesti. Singurul gol a fost marcat de ex-timisoreanul Alex Munteanu. Iar dupa reusita oaspetilor Apro si-a lasat colegii in inferioritate numerica.…

- FRF a publicat in aceasta seara programul turului 4 al competitiei K.O. Dupa ce a privit desfasurarea competitiei, ASU Politehnica nu are o misiune usoara in Cupa Romaniei, urmand sa aiba parte de un duel in deplasare cu nou promovata in B, CSM Resita. Ripensia va fi, in schimb, oaspetele revelatiei…

- Cu doar o victorie in patru partide, și cu trei infrangeri la același scor, 0-1, ASU Politehnica avea datoria morala fața de suporteri sa dea totul pe teren in fața unui adversar incomod, dar abordabil, Concordia Chiajna. Dupa 90 de minute chinuite, tabela a ramas nemodificata, 0-0. Politehnica sa intors…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- Vineri incepe o noua ediție a Ligii a II-a la fotbal. Privind numele competitoarelor, pare cel mai puternic sezon de cand „Divizia B” se joaca in acest format, cu o serie unica. Echipe istorice ca Rapid, U Cluj, Petrolul, UTA, de ce nu Ripensia și Politehnica, alaturi de FC Argeș, Farul etc, alimenteaza…

- Timisoara va avea in urmatorul sezon de liga secunda doua echipe, ASU Politehnica si Ripensia. Niciuna nu are insa pretentii, obiectivele realiste fiind mentinerea in acest esalon si „producerea” de tinere sperante. Cele doua echipe s-au reunit la finele saptamanii trecute, iar acum sunt in obisnuitele…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

