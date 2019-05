Sunt momente foarte tensionate la Galați, acolo unde urmeaza sa aiba loc un miting al PSD. Cateva sute de protestatari scandeaza impotriva PSD și s-au contrat cu jandarmii. La un moment dat, oamenii, nemulțumiți de locul in care i-au amplasat jandarmii au incercat sa sparga cordonul. Unii dintre ei s-au așezat pe carosabil și au amenințat ca nu se muta de acolo. Jandarmii s-au prins de brațe și formeaza un zid uman in fața protestatarilor. Protestatarii le striga jandarmilor ”Jandarmeria apara hoția!”. „PSD, ciuma roșie” sau „Hoții, hoții!”, scandeaza cei stranși in fața Palatului de Justiție…