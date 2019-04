Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar palestinian in varsta de 17 ani a fost impușcat mortal de trupele israeliene in urma unor confruntari care au avut loc intr-o tabara de refugiați in apropierea orașului Bethlehem din Cisiordania, a anunțat un oficial al serviciului de ambulanța, relateaza Reuters potrivit mediafax. Acesta…

- DURERE… Lumea medicala vasluiana este din nou indoliata. Mihai Prelipcean, medic in cadrul Compartimentului UPU-SMURD al Spitalului Judetean de Urgența Vaslui a decedat in aceasta dimineața, dupa o lupta cu o boala necruțatoare. De loc din Iași, medicul Mihai Prelipcean avea 32 de ani si era fiul directorului…

- Impact devastator intre doua masini. O femeie a murit pe loc iar un copil de 5 ani a fost grav ranit O femeie in varsta de 65 de ani a decedat, iar un copil de 5 ani a fost transportat la spital. Tragedia a avut loc in localitatea Sacalaz. „Un barbat de 40 de ani a condus un autoturism, iar intr-o intersectie…

- Lacrimi au curs necontenit pentru tanarul mort la frizerie. Alexandru Cracui a fost condus pe ultimul drum de sute de prieteni, care au ramas șocați dupa plecarea mult prea timpurie a tovarașului lor drag. Inima tanarului, in varsta de doar 35 de ani, a incetat sa mai bata in data de 14 februarie. Acesta…

- Inca doua persoane au decedat din cauza gripei, numarul victimelor din acest sezon de iarna ajungand la 89, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba de un barbat in varsta de 51 de ani, din judetul Prahova, confirmat cu virus gripal…

- Un barbat, a ajuns la spital, iar un altul, in varsta de 30 de ani, din Homorod este ceretat penal, in urma unui accident rutier. Totul s-a intamplat duminica dupa-masa, pe DJ 132 B, din județul Brașov, in momentul in care, barbatul, in varsta de 30 de ani, aflat sub influența alcoolului și fara permis…

- Guvernul conservator polonez a aprobat marti un proiect legislativ ce prevede acordarea de pensii mamelor casnice cu patru sau mai multi copii, o masura care ar putea creste popularitatea conservatorilor in perspectiva alegerilor parlamentare, transmite Reuters. Asa-numita 'pensie pentru mame'…