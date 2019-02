Audierea celor trei candidați, printre care și Laura Codruța Kovesi, va avea loc marți. Votul in CONT (40 de membri) ar urma sa fie dat marți seara dupa audieri, iar votul in LIBE (60 de membri) este programat pentru miercuri dimineața. Daca cele doua comisii vor vota candidați diferiți, numele final va rezulta in urma negocierilor dintre președinții celor doua comisii. Votul in cele doua comisii va fi secret, o procedura considerata in dezavantajul lui Kovesi, deoarece se deschid la maxim negocierile politice. Cei care au facut lobby intens pentru modificarea sistemului de vot au fost liderii…