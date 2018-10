Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai cunoscuta clarvazatoare din Romania, Maria Ghiorghiu, a facut o noua previziune. Mediumul a anunțat ca in Romania se va produce un cutremur puternic, ”marele cutremur”, in urma caruia se vor pierde multe vieți omenești.

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), are, in ce priveste Romania, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, sambata dimineața (13 octombrie), ca un exercitiu national intitulat „Seism 2018” a inceput la ora 9.00. Scenariul acestuia presupune ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter, care poate fi urmat de mai multe replici. Exercițiul national…

- Autoritațile din Romania simuleaza, incepand de sambata, intervenția la un cutremur cu magnitudinea de 7.5 pe scara Richter. Raed Arafat va susține o conferința in care va anunța toate detaliile exercițiului."Incepand cu ora 9.00 s-a declanșat exercițiul national „SEISM 2018” care consta in…

- Medicii veterinari si crescatorii de ovine si caprine au fost informati despre o noua boala care ameninta animalele: pesta micilor rumegatoare. Primele focare au fost confirmate in Bulgaria.

- Ecaterina Andronescu susține, referitor la Viorica Dancila. ca Romania poate avea un premier mai bun, existand oameni mai capabili in PSD și in Guvern pentru a conduce Executivul. Fostul ministru, care recent a cerut demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD, spune, referitor la proteste, ca starea…

- Invitat la emisiunea ProSport LIVE, Ionut Vintila, antrenorul celor de la FC Romania, echipa ce evolueaza in liga a opta din Anglia, a oferit cateva detalii legate de echipa infiintata in 2006.

- Activitatea seismica s-a intensificat in Romania in ultima perioada, iar foarte multi oameni se intreaba daca un cutremur mare este iminent. Gheorghe Marmureanu a tinut sa faca lumina in acest subiect si a dezvaluit cand va veni marele seism.