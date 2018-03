Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva mediatica fara precedent în mass-media din România! Un interviu realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghita, fugit în Serbia, a fost difuzat concomitent pe patru posturi de televiziune, inclusiv la postul public.

- Bancile trebuie sa se ocupe de educatia financiara a propriilor clienti, iar asociatiile financiar-bancare trebuie sa promoveze principii de creditare corecta inclusiv prin sanctionarea membrilor care nu le respecta, inclusiv cu excluderea din asociatie, a spus Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul…

- Moartea a doi barbati de nici 50 de ani creste, din pacate, lista victimelor pe care virusul gripal le-a facut, in actualul sezon. Doi pacienti – unul in varsta de 46 de ani din Caras-Severin si celalalt de 47 de ani, din Hunedoara – au pierit dupa ce au contractat virusul gripal tip A. Boala […] Sunt…

- Bulgaria a raportat noi cazuri de pasari infectate cu virusul H5N8, la o ferma din nord-estul districtului Dobric, in apropiere de granita cu Romania, a anuntat luni Agentia pentru siguranta alimentara, informeaza Agerpres. Virusul, identificat la o ferma din orasul ...

- Grupul auto Volkswagen (VW) a avut mai mult succes cu clientii din Europa Occidentala sa-i convinga sa vina la service pentru repararea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel implicate in scandalul emisiilor (Dieselgate) decat cu cei din Europa de Est, scrie publicatia…

- Un roman din trei (36%) foloseste aplicatii de dating, insa, cu toate acestea, doar unul din 10 (14%) si-a intalnit partenerul actual prin intermediul acestei metode, potrivit rezultatelor unui studiu, care s-a bazat pe date colectate din 12 tari, inclusiv Romania. Pentru ca tehnologia…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Circa 53.000 de terminale, inclusiv din Romania, au fost afectate de atacul informativ de tip ransomware GandCrab, raspandit prin e-mail sau reclame infectate, potrivit datelor publicate, miercuri, de Bitdefender. In acest context, producatorul global de solutii de securitate cibernetica,…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 50.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza producatorul de solutii de securitate Bitdefender.

- Potrivit unui comunicat de presa, kit-ul functioneaza pentru toate versiunile cunoscute ale amenintarii ransomware GandCrab si este disponibil pe www.nomoreransom.org - un portal online disponibil inclusiv in limba romana, si in sectiunea dedicata instrumentelor de decriptare de pe labs.bitdefender.com.Aplicatia…

- Amenintarea ransomware GandCrab a facut peste 53.000 de victime in mai putin de o luna, inclusiv din Romania, si cere recompense substantiale ca sa redea accesul la datele blocate, informeaza Bitdefender. GandCrab se raspandeste prin reclame publicate pe site-uri infectate sau prin chitante si facturi…

- Mai mult de jumatate dintre somerii Uniunii Europene din tarile Letonia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Romania si Suedia erau expusi, in 2016, riscului saraciei, arata datele publicate luni de Eurostat.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- "Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand…

- Senatul a adoptat, pe 21 februarie, un proiect de lege, cu amendamente admise, care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare, inlocuire si exploatare pe…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in cazul femeii in varsta de 61 de ani, din judetul Bihor, a fost confirmat virusul gripal tip A. Ea avea si alte afectiuni si nu era vaccinata antigripal. Barbatul de 84 de ani era din judetul Salaj,…

- De aproape 30 de ani reclamam incompetența și ticaloșia politicienilor romani care, pe langa faptul ca au lasat Romania la mana praduitorilor straini, nu au fost in stare sa construiasca macar 1.000 de km de autostrazi, pentru a ne face viața mai ușoara și pentru a stimula transporturile pe teritoriul…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România continua sa ceasca, ajungând acum la 32 de persoane.Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat înca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din…

- Ziua si vestile rele despre efectele pe care virusul gripal le are pe taram autohton. Din pacate, miercuri s-a anuntat oficial ca sunt 29 de decese confirmate, de la inceputul acestui sezon de gripa. Datele facute publice dinspre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile indica…

- 'Principalul argument (al trecerii contributiilor de la angajat la angajator, n.r.) este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul pe pensii era de 18 miliarde de lei, iar acum acesta se reduce pana la 7 miliarde lei, in…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare.

- Deputatul PNL Mara Calista a anuntat luni ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”, motiunea vizand ordonante de urgenta date de Guvern care „n-au facut decat sa…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Motivul este acela in scopul intensificarii abilitatii Aliantei Nord-Atlantice de a proteja "suveranitatea nationala" prin apararea colectiva.

- Totodata, Banca Naționala a Romaniei (BNR) ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu monedele virtuale, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii sau de tranzactionare a acestor monede, potrivit unui comunicat al bancii. BNR:…

- In noiembrie 2017, indragita solista a recunoscut ca a inceput sa se simta rau in urma unei diete celebre, pe care au incercat-o multe femei din Romania, dieta Dukan (dieta bazata pe consumul de proteine, in detrimentul glucidelor și lipidelor), și ca a fost la un pas sa ajunga și atunci pe mana…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru functia de ministrul al Educatiei, este rectorul Universitatii Stefan cel Mare din Suceava din primavara anului 2012. Acesta a fost sustinut pentru preluarea portofoliului de organizatia PSD Suceava, fiind votat de CEx in defavoarea Ecaterinei Andronescu.…

- Astazi dimineața, ora Romaniei, intr-o fastuoasa conferința de presa ce a avut loc la New York, boxerul roman Ronald Gavril s-a contrat cu americanului David Benavidez, pe care il va intalni din nou in ring, pe 17 februarie, in Las Vegas. Este revanșa acordata sportivului de origine romana dupa ce,…

- Cel mai titrat boxer profesionist roman al momentului, Ronald Gavril se pregatește pentru duelul revanșa impotriva americanului David Benavidez, disputa ce va avea loc pe 17 februarie in Las Vegas, orașul unde locuiește de cinci ani. Daca va caștiga in ring, sportivul ar putea deveni cel de-al cincilea…

- Prim-vicepresedintele PNL Sector 2 Viorel Catarama a declarat, luni, ca partidele din opozitie, inclusiv PNL, profita de pe urma protestelor, afirmand ca liberalii nu au ”o solutie alternativa pentru Romania”. ”Toti politicienii din opozitie se comporta ca si cum nu ar vrea sa rezolve probleme tarii,…

- Un ciclon de aer rece va intra in țara sambata și va aduce ninsori abundente in sudul țarii, inclusiv in Capitala. “Din informatiile pe care le avem in acest moment, avem semnalul ca se formeaza un nou ciclon, undeva de duminica dupa-amiaza cam pana luni seara, si pare sa afecteze de data aceasta mai…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- Copilul care a murit pe 4 ianuarie a contactat virusul rujeolei in perioada spitalizarii, conform anchetei desfașurata de DSP Suceava la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Copilul in varsta de doi ani din Mitocul Dragomirnei, in cazul caruia s-a confirmat diagnosticul de rujeola si care a murit…

- In cursul anchetei epidemiologice derulate de DSP, s-a stabilit ca doi dintre cei 13 copii diagnosticati in acest an cu rujeola au fost spitalizati in aceeasi perioada sau in zile apropiate cu copilul din Mitocul Dragomirnei, iar sora unui alt copil care a fost internat a contactat, de asemenea,…

- Daca se ajunge la o instabilitate cronica, România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru. Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru crede ca „PSD-ul ar trebui sa faca astazi ceea…

- Atacurile hackerilor care tintesc obtinerea de criptomonede – proces denumit „mining” („minerit”) – s-au intetit inclusiv in Romania, unde au fost identificate peste 240 de cazuri, arata compania de tehnologie Kaspersky Lab.

- Un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor anunța creșteri ale tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din Romania. Comform documentului, taxa de rovinieta pentru vehiculele de transport de marfa mai grele de 3,5 tone ar urma sa creasca cu cel puțin 85%. Rovinieta pentru…

- Atacurile hackerilor care tintesc obtinerea de criptomonede – proces denumit „mining” („minerit”) – s-au intetit inclusiv in Romania, unde au fost identificate peste 240 de cazuri, arata compania de tehnologie Kaspersky Lab. „Atacurile cu software care urmaresc obtinerea de criptomonede fac parte dintr-o…

- Atacurile hackerilor care tintesc obtinerea de criptomonede – proces denumit „mining” („minerit”) – s-au intetit inclusiv in Romania, unde au fost identificate peste 240 de cazuri, arata compania de tehnologie Kaspersky Lab.

- Intr-o conferinta de presa, sustinuta vineri la Consiliul Judetean, presedintele institutiei Emil Radu Moldovan a facut vorbire, printre altele, de legile justitiei si impactul pe care il au acestea asupra societatii romanesti. Totodata, acesta a afirmat faptul ca in perioada sarbatorilor de iarna,…

- Cu 24 kilometri de autostrada recepționați in 2017, premierul Mihai Tudose anunța planuri marețe pentru șoferii din Romania. Inclusiv o autostrada care sa plece de la București și sa ajunga la Timișoara, prin Caraș-Severin. Intre timp, nu se știe exact cand se va putea merge șnur de la Timișoara la…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) atrag atentia public Casei Nationale de Medicina Familiei (CNAS) ca are, conform Legii 95, ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului…

- Romania turistica nu se poate promova cu tot ce are de oferit, pentru ca legile din ultimii 20 de ani au blocat cam toate posibilitațile de a le arata strainilor ce avem mai frumos. Brandul de țara e bazat...

- Ce se va intampla in Romania in 2018? Elena Bunescu, astrologul Libertatea, care ne-a adus zilele trecute horoscopul anual 2018 , dezvaluindu-ne ce ne așteapta la nivel personal, ne spune acum și ce se va intampla din punct de vedere economic, politic și social la nivelul intregii țari. La sfarșitul…

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurând, conform unor surse

- 700 de noi calculatoare vor ajunge la dispozitia studentilor din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara, in cursul anului viitor. Finantarea achizitiei se va realiza din fonduri proprii ale UPT dar si din banii oferiti de companiile cu care universitatea colaboreaza. Acestea sunt reprezentate…

- Specialiștii de la OMS arata ca vaccinarea ar trebui sa fie facuta cu prioritate de catre persoanele in varsta, femeile insarcinate, copiii mici și persoanele cu afecțiuni de sanatate, precum și de catre personalul medical, cei care sunt cei mai expuși la virusul gripal. In 2017, OMS susține…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat percheziții la persoane banuite ca ar fi infectat numeroase calculatoare cu programe malițioase și ar fi cerut recompense pentru decriptarea fișierelor afectate. Acțiunea s-a desfașurat in comun cu…