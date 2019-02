Marele câștigător al OUG 114: Ioan Niculae CONFIRMĂ că ”ordonanța lăcomiei” îi redeschide combinatele falimentare Niculae, care a facut inchisoare intr-un dosar de corupție și a fost condamnat in prima instanța in al doilea dosar de corupție, a declarat la RTV, potrivit Cotidianul.ro , ca ”daca așa se va aplica OUG, deschid imediat toate cele 6 fabrici. Dar sa fie 68 de lei (plafon de 68 de lei/MWh), nu sa apara iar artificii, astfel incat sa urce la 100 de lei”. ”Ordonanța 114 este una dintre cele mai bune masuri economice pe care eu le-am vazut, ca om de afaceri, in ultimii 27-28 de ani. Daca aceasta ordonanța se va aplica corect, in sensul ca accesul la resursele de gaze ale Romaniei sa fie dat și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

