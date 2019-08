Stiri pe aceeasi tema

- Inca o zi si aflam castigatorii premiilor in valoare de 55 de mii de euro. Cea de-a doua seara a Festivalului International Cerbul de Aur aduce pe scena alti concurenti straini provocati sa cante in limba romana, dar si show-uri in premiera. Este seara in care Emeli Sande, una dintre cele mai bune voci…

- Emeli Sande, una dintre cele mai bune voci britanice, va concerta, in premiera in Romania, in cea de-a doua seara a Festivalului International "Cerbul de Aur", informeaza un comunicat al TVR transmis AGERPRES. Show-ul din Piata Sfatului din Brasov va fi deschis pe acordurile lui Zoli Toth, care va…

- S-au produs cateva schimbari in programul festivalului-concurs de interpretare Cerbul de Aur. Astfel,cei 12 concurenți ( de ce gramatica romana nu permite acordul la feminin - concurente-,pentru ca sunt mai multe fete,decat baieți ?! O fi și-n lingvistica ceva misoginism ? ) vor intra in lupta - a…

- Cei 12 finaliști ai concursului internațional de interpretare și-au ales piesele din repertoriul romanesc pe care le vor canta pe scena Festivalului „Cerbul de Aur”. Continuand o tradiție de jumatate de secol, concurenții ediției cu numarul 19 a evenimentului vor interpreta si o melodie autohtona pe…

- Doisprezece interpreti din Georgia, Letonia, Italia, Romania, Republica Moldova, Australia, Cipru, Armenia, Lituania si Austria au fost selectati pentru a participa la concursul din cadrul festivalului Cerbul de Aur 2019, potrivit unui comunicat, anunța news.ro.Ei vor urca pe scena din Brasov,…

- Un numar de 12 artisti din zece tari vor concura pentru Marele Trofeu al celei de a XIX-a editii a Festivalului Cerbul de Aur de la Brasov. Potrivit unui comunicat al TVR, transmis joi AGERPRES, artistii care s-au calificat in finala concursului sunt Tamara din Georgia, Ralfs Eilands - Letonia, Veronica…

