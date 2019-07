Maree neagră în Chile: O treime din apa poluată a fost recuperată O vasta operatiune de curatare lansata duminica in Chile dupa deversarea a 40.000 de litri de petrol pe coasta unei insule din sudul tarii a permis sa se recupereze circa o treime din apa poluata, au informat autoritatile locale, transmite AFP.



Petrolul s-a raspandit intr-o zona cunoscuta pentru apele sale printre cele mai limpezi din lume si bogatul sau ecosistem marin, "o veste ingrozitoare pentru Patagonia", a deplans directorul pentru Chile al Greenpeace, Matias Asun.



"Este fara indoiala o catastrofa ecologica, cum se intampla la deversarea oricarui produs chimic",

Sursa articol: agerpres.ro

