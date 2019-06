Edith Gonzalez a murit pe 13 iunie 2019, la varsta de 54 de ani, ca urmare a diagnosticului de cancer ovarian. In urma sa a lasat nu doar multa durere, ci și o fiica de 14 ani, pe nume Constanza. Micuța a ramas in grija tatalui vitreg, Lorenzo Lazo, soțul lui Edith Gonzalez. Edith Gonzalez, deși a fost o femeie foarte frumoasa și una dintre cele mai talentate, indragite și apreciate actrițe din Mexic, nu s-a bucurat și de noroc in dragoste. Actrița s-a casatorit foarte tarziu, in 2010, la varsta de 46 de ani, insa aceasta a fost, probabil, unul dintre cele mai fericite momente din viața sa sentimentala.…