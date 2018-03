Stiri pe aceeasi tema

- Capitanul naționalei U19, Vlad Dragomir, și-a lasat aparatorile la vedere in momentul in care a ajuns la zona mixta, dupa meciul cu Suedia, caștigat 2-1. Fotbalistul de la Arsenal a aparut cu aparatorile sale personalizate. Pe una este el, in tricoul echipei de club, iar pe cealalta este cațelul sau.…

- Fiecare gol marcat de atacantul egiptean Mohamed Salah la FC Liverpool aduce o paguba de 135 milioane euro pentru operatorul de telefonie mobila Vodafone in Egipt, relateaza The Mirror,citata de Agerpres. La inceputul sezonului, dupa transferul lui Salah de la Roma, nimeni nu anticipa ca atacantul de…

- Luke Shaw nu mai are zile la Manchester United și ar putea pleca. Fundașul de doar 22 de ani va fi cedat in vara, dupa ce Mourinho i-a oferit șansa sa demonstreze ce poate in mai multe randuri, dar nu i-a ieșit. Fotbalistul are mari șanse de a ramane in Premier League, iar Daily Mail anunța ca destinația…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Dan Petrescu pentru ca injura in timpul meciurilor atat jucatorii cat și arbitrii. Nicolae Dica a vorbit și el despre acest subiect și spune ca niciodata n-a injurat nici ca jucator, nici ca antrenor. "Eu nu injur niciodata. Nu mi-a placut niciodata nici cand eram jucator.…

- Mohamed Salah (25 de ani) a trimis o sageata catre rivalii de la Manchester United imediat dupa eliminarea din Liga Campionilor. Mo Salah are un sezon de vis la Liverpool. E favorit sa caștige titlul de golgeter al Premier League și are fanii cormorani la picioare. Mijlocașul egiptean știe sa le intre…

- Disputa a inceput dupa ce Frank De Boer, comentator la postul BT Sport, a criticat faptul ca Mourinho il foloseste insuficient pe Rashford, 20 de ani, dupa ce jucatorul a fost decisiv, cu doua goluri marcate, in derbiul cu Liverpool, scor 2-1."E pacat ca antrenor este Mourinho, deoarece…

- Managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a ractionat dur, dupa ce Frank de Boer l-a criticat in legatura cu folosirea insuficienta a atacantului Marcus Rashford, spunand despre tehnicianul olandez ca este "cel mai prost antrenor din istoria Premier League".Disputa a inceput dupa…

- Formatia Olympique Marseille a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Toulouse, in etapa a 29-a a campionatului Frantei si se mentine pe locul trei in Ligue 1.Pentru echipa din Marsilia au marcat Ocampos (10) si Mitroglou (78), anunța News.ro. Golul echipei Toulouse…

- Noua senzație a fotbalului olandez, Kik Pierie, a atras atenția granzilor din Premier League, care se vor bate pentru semnatura puștiului in varsta de 17 ani in urmatoarea perioada de transferuri. Fotbalistul lui Heerenveen joaca pe poziția de fundaș central și reprezinta Olanda la nivelul echipelor…

- Manchester United a triumfat in fața lui FC Liverpool in cel mai asteptat meci al weekendului din Premier League. "Diavolii Rosii" s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-1 in cel al 200-lea meci direct dintre cele doua cluburi in toate competitiile.

- Formatia Manchester City a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chelsea, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Angliei. Golul a fost marcat de Bernardo Silva, in minutul 46.Ultima partida a etapei, Crystal Palace – Manchester United, se va disputa luni. Manchester…

- Manchester United a castigat derby-ul etapei a 25-a din Premier League, 2-1 cu Chelsea, a revenit pe locul doi, "furat" sambata de Liverpool, iar Mourinho l-a trimis pe Antonio Conte in afara locurilor de Liga Campionilor.

- MANCHESTER UNITED - CHELSEA LIVE in PREMIER LEAGUE. ONLINE STREAM TELEKOM - VIDEO. Manchester United și Chelsea se infrunta in derby-ul etapei a 28-a din Premier League, LIVE VIDEO pe Telekom și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 16:05. Meciul este unul vital in vederea calificarii…

- FC Voluntari a reușit sa mai bifeze un transfer in saptamana premergatoare ultimei etape din sezonul regulat. Ilfovenii l-au adus pe goalkeeper-ul Mihai Minca (33 de ani), goalkeeper-ul izgonit vara trecuta de Dan Petrescu de la CFR Cluj, anunța pagina oficiala de Facebook a lui FC Voluntari. Acesta…

- Fotbalistul nigerian Chinedu Udoji a murit, duminica, intr-un accident de masina. Jucatorul avea doar 28 de ani.Udoji evolua pentru clubul Kano Pillars, iar tristul eveniment s-a intamplat dupa partida Enyimba.

- Managerul lui Arsenal, Arsene Wenger, comenteaza subiectul "trișorilor" din Premier League: "Atacanții forțeaza regulamentul la penaltyuri. Cat de departe pot merge? Arbitrii decid. Dar, uneori, la viteza normala, e foarte dificil sa-ți dai seama". ...

- "Centralul" Jon Moss, 47 de ani, și asistentul Eddie Smart i-au daruit doua penaltyuri lui Tottenham in final, in egalul scos pe terenul celor de la Liverpool, 2-2. This is Premier! Cu fotbal total, dar și cu mari erori de arbitraj. In ultimul sfert de ora (inclusiv prelungirile), s-au inscris trei…

- LIVERPOOL - TOTTENHAM LIVE in Premier League. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. FC Liverpool intalnește Tottenham Hotspur in cel mai tare meci al etapei a 26-a din Premier League. Partida nu este transmisa de EUROSPORT, dar poate fi vazuta LIVE VIDEO pe Telekom Sport. Meciul se joaca de la ora…

- Borussia a acceptat sa-si cedeze golgheterul dupa o complicata afacere pe piata transferurilor: Arsenal il va trimite pe atacantul Olivier Giroud la Chelsea, de unde va pleca la Dortmund un alt atacant, belgianul Michy Batshuayi. Aubameyang, in varsta de 28 de ani, a facut parte din lotul lui AC Milan,…

- Biletul zilei Cu Fabregas și Courtouis recuperați la timp pentru aceasta partida, Chelsea pornește favorita certa in disputa de la Londra cu Bournemouth. Oaspeții traverseaza o perioada buna, dar arata in continuare carențe importante de exprimare pe terenurile adverse. In fief-ul "albaștrilor",…

- Arsenal a fost invinsa, marti, cu scorul de 3-1 (1-1), de ultima clasata din Premier League, Swansea, in etapa a XXV-a a campionatului englez de fotbal. "Tunarii" au deschis scorul, in minutul 33, prin Nacho Monreal, dar au fost eglati imediat, de Sam Clucas, in minutul 34. In repriza a doua gazdele…

- Daniel Sturridge, atacantul lui Liverpool, a fost imprumutat pana la finalul sezonului la West Bromwich Albion, echipa ce se afla pe locul 19 in Premier League, penultimul. Internationalul englez, in varsta de 28 de ani, a fost macinat de accidentari de-a lungul timpului si nu a mai reusit sa se impuna…

- Biletul zilei Variantele de pariere ale zilei au in vedere doua dintre partidele cu miza programate. La Bergamo, Atalanta și Juventus iși dau intalnire in manșa tur a primei semifinale de Cupa Italiei. Deși sunt favoriți, torinezii se vor lovi de indarjirea și elanul unei formații care de…

- Arsenal si Manchester United au anuntat luni ca schimbul jucatorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucatorul care a lasat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, având un salariu anual de 20.6 milioane de euro.

- Arsenal si Manchester United au anuntat luni ca schimbul jucatorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucatorul care a lasat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, avand un salariu anual de 20.6 milioane de euro.

- Southampton si Tottenham Hotspur au terminat nedecis, 1-1, duminica seara, in penultimul meci din etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Sfintii'' au deschis scorul prin autogolul lui Davinson Sanchez (15), dar Tottenham a egalat la scurt timp prin golgheterul…

- Marco Dulca si lectia depre cum isi cresc britanicii viitorii campioni. Mijlocasul crescut la Swansea vorbeste despre importanta psihologiei pentru un fotbalist, despre antrenamentele grele facute fara “a fi impins de la spate” si despre instruirea practica si teoretica a tinerilor fotbalisti. Fiul…

- Alexis Sanchez, unul dintre cei mai vanati fotbalisti in aceasta fereastra de transferuri, este foarte aproape de a se desparti de Arsenal si de a semna cu Manchester United, insa chilianul ar mai fi fost dorit si de alti granzi din Premier League, precum Liverpool sau Manchester City. ...

- Brazilianul Neymar a fost fluierat de suporterii formatiei Paris Saint-Germain, dupa ce nu l-a lasat pe Edinson Cavani sa execute un penalti pe finalul meciului cu Dijon, scor 8-0, din campionatul Frantei.La finalul meciului de miercuri, Neymar a parasit furios terenul, fara sa acorde interviuri…

- Fotbalistul echipei Liverpool, Jon Flanagan, a fost condamnat, miercuri, la 40 de ore de munca in folosul comunitatii, deoarece si-a agresat iubita, Rachel Wall, luna trecuta. Jucatorul in varsta de 25 de ani a fost arestat la Liverpool, in 22 decembrie, in ziua agresiunii, si si-a recunoscut faptele.Flanagan…

- La cateva ore dupa supermeciul Liverpool - Manchester City in Premier League, in La Liga s-a disputat o partida la fel de palpitanta la finalul careia s-a creat o situatie istorica in Spania.

- Derbiul etapei a 23-a din Premier League, Liverpool – Manchester City s-a ridicat la nivelul așteptarilor, fiind consemnate numai puțin de șapte goluri „Anfield“ (53.285 spectatori). „Cormoranii“ și-au adjudecat toate cele trei puncte din jocul de ieri seara, dupa ce ...

- Managerul lui Man. United incearca sa-l rapeasca pe starul chilian Alexis Sanchez, propunandu-i lui Arsenal și un jucator: armeanul Mhitarian. Se parea ca Alexis Sanchez, aflat in ultimele șase luni de contract cu Arsenal, va semna in acest mercato de iarna cu Man. City. Jucatorul s-ar fi ințeles cu…

- Mijlocașul Francis Coquelin (26 ani) a plecat de la Arsenal dupa aproape 10 sezoane petrecute pe Emirates. Jucatorul francez a fost vandut la Valencia pentru 13,5 milioane de euro, anunța cotidianul The Guardian. Coquelin bifase doar 6 meciuri in acest sezon de Premier League, iar Arsene Wenger a decis…

- Dupa croatul Ivan Pesici, Dinamo e pe cale sa bifeze al doilea transfer din aceasta iarna. Spaniolul Aitor Monroy, jucatorul-surpriza care s-a prezentat luni la reunirea "cainilor", are șanse mari sa semneze cu roș-albii. Miriuța e mulțumit de randamentul pe care spaniolul de 30 de ani l-a avut la antrenamentele…

- Doru Popadiuc a plecat din Liga 1 pentru a merge in Kazahstan, la Irtysh Pavlodar. Fotbalistul a evoluat pana in aceasta iarna la FC Voluntari. Surprinzator este salariul pe care fostul jucator al FCSB-ului il va incasa. Irtysh Pavlodar ii va da jucatorului 300.000 de euro pe sezon, adica 25.000 de…

- FC Liverpool a acceptat o oferta de 160 de milioane de euro din partea FC Barcelona pentru Philippe Coutinho. Jucatorul a fost de acord sa semneze un contract pe cinci ani si jumatate cu gruparea catalana, relateaza The Guardian. FC Barcelona a oferit o suma de baza de 120 milioane de euro, careia i…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Dinamo il dorește pe mijlocașul lateral croat Ivan Pesici, 25 de ani, legitimat in prezent la Hajduk Split. Jucatorul și clubul Dinamo au ajuns la un acord, croatului fiindu-i propus un salariu lunar de 9.000 de euro. Deși Pesici dorea sa vina in Romania, mutarea…

- Tradiția portarilor in familia Lung e dusa mai departe. Dupa Silviu Lung senior, Tibi Lung și Silviu Lung junior, Cristina Lung e goal-keeper-ul echipei de handbal SCM Craiova. O intalnire, la Craiova, cu o familie de portari. Cea mai cunoscuta din Romania. Primul apare cu 15 minute inainte de ora fixata…

- Florin Andone are oferte din Premier League. Fotbalistul roman este decis sa plece de la Deportivo La Coruna, nemulțumit de faptul ca a jucat prea puțin in ultimul timp. Presa din Anglia a scris ca Brighton a demarat negocierile de curand pentru transferul lui Andone in aceasta iarna. El Mundo Deportivo…

- Jurnalistii englezi explica astazi ca sunt sanse mari ca Guardiola sa faca o oferta pentru Alexis Sanchez, fotbalist caruia ii expira intelegerea cu Arsenal in vara. S-a vorbit intens despre faptul ca chilianul va ajunge liber de contract sub comanda lui Pep, insa absenta lui Gabriel Jesus va determina…

- Antrenorul echipei de fotbal Arsenal, francezul Arsene Wenger, a depasit recordul detinut de Sir Alex Ferguson si a ajuns la 811 meciuri pe banca tehnica a unei echipe din Premier League, cu prilejul partidei incheiate la egalitate duminica de londonezi, 1-1, pe terenul lui West Bromwich Albion,…

- Situatia lui Eden Hazard (26 de ani) a inceput sa le dea fiori suporterilor londonezi. Dupa ce tatal belgianului a recunoscut ca fiul sau a refuzat prelungirea contractului si este curtat de Real Madrid, Antonio Conte l-a lasat pe banca pe mijlocas pentru meciul cu Stoke City de sambata. Chiar daca…

- Programul / rezultatele etapei a 21-a: sambata, 30 decembrie – ora 17.00: Bournemouth – Everton, Chelsea – Stoke, Huddersfield – Burnley, Liverpool – Leicester, Newcastle – Brighton, Watford – Swansea, ora 19.30: Manchester Utd – Southampton; duminica, 31 decembrie – ...

- Fotbalistul lui Poli Iași, Danu Spataru, a decis sa-și ceara iubita de nevasta. Jucatorul naționalei Moldovei și-a adus prietena la Roma și a facut unul din cei mai importanți pași ai vieții.

- Formatia Liverpool a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, echipa Swansea City, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Angliei.Pentru Liverpool, este al 11-lea meci consecutiv fara infrangere in Premier League (sapte victorii, patru remize), anunța News.ro. Golurile…

- Dupa ce au ratat transferul in vara, șefii lui PSG vor incerca din nou sa-l transfere pe portarul spaniol Pepe Reina. Presa din Spania scrie ca portarul de 35 de ani, crescut de Barcelona, are șanse foarte mari sa ajunga la liderul din Ligue 1, acolo unde-i va lua locul lui Kevin Trapp. Neamțul este…