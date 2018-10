Marea schisma a Bisericii Ortodoxe: Putin pierde influenta religioasa in estul Europei. Pericol de tensiuni in regiune

Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de o magnitudine geostrategica netratata ca atare a avut loc recent, pe o filiera care face parte chiar din planul de recladire neo-imperialista a influenței regionale a Rusiei lui Vladimir Putin. Este vorba despre poziția Patriarhului ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu I, care…

- Patriarhia Constantinopolului a recunoscut joi o Biserica Ortodoxa independenta in Ucraina, la finalul unui Sfant Sinod de doua zile la Istanbul, decizie ce va starni in mod sigur iritarea Moscovei. Patriarhul Filaret al Kievului si Makarii, Arhiepiscopul Ucrainei, au fost si ei recunoscuti de catre…

- Biserica Ortodoxa Rusa a avertizat miercuri ca ar putea avea loc revolte in Ucraina daca o Patriarhie ucraineana independenta fata de Moscova va fi recunoasca de Constantinopol, in conditiile in care o decizie pe marginea acestui subiect este asteptata in viitorul apropiat, informeaza AFP preluata…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…

- „Tratatul de prietenie” dintre Federatia Rusa si Ucraina nu mai are nici o insemnatate. Declaratia a fost facuta de presedintele Comitetului pentru CSI din Duma de Stat de la Moscova, Leonid Kalasnikov, dupa ce presedintele Ucrainei, Petro Porosenko a cerut Ministerului de Externe de la Kiev sa pregateasca…

- Autor: Adrian SEVERIN S-au intalnit undeva langa Berlin. Invingatorul celui de al Doilea Razboi Mondial – Germania, reprezentata de Angela Merkel – și invingatorul Razboiului Rece – Rusia, reprezentata de Vladimir Putin. Nu, nu este nici o greșeala. In ciuda aparențelor și a prejudecaților noastre,…

- Propuneri concrete pentru solutionarea conflictului in estul Ucrainei au fost "discutate" de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului de la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, relateaza AFP preluata de agerpres. "Aceasta problema a fost…