Stiri pe aceeasi tema

- Prietenii fostei actrițe de la Hollywood susțin ca Meghan Markle și Prințul Harry cauta o locuința in Los Angeles, in apropierea locului in care a copilarit, noteaza The Sun. Ducesa de Sussex iși dorește o oaza de liniște pentru noua ei familie și sa fie aproape de mama ei, Doria Ragland. O sursa a…

- Coroana britanica se teme de Meghan Markle! Ducesa si Printul Harry vor fi „exilati” in Africa! Conform celor mai noi zvonuri, Casa Regala a Marii Britanii s-ar teme ca Meghan Markle ar putea deveni mai „mare” decat Printesa Diana, iar recenta muare a Printului Harry si a Ducesei de Sussex la Frogmore…

- O persoana care trecea, sambata, prin apropierea noii locuințe a ducilor de Sussex a fotografiat o drona care survola proprietatea și care incerca sa faca fotografii cu prințul Harry și soția sa Meghan. Cel care a fotografiat drona spune ca aparatul era manevrat in zona interzisa pe directia nord-sud,…

- 12 milioane de euro au costat consultarile nationale organizate in cadrul proiectului intitulat „Marea dezbatere nationala” din Franta lansata la initiativa presedintelui Emmanuel Macron in contextul crizei sociale provocata de miscarea „vestelor galbene”.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, a doua favorita, o va infrunta pe castigatoarea dintre suedeza Johanna Larsson si o adversara venita din calificari in runda a doua a turneului WTA de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Halep, care de luni se afla pe locul al treilea in lume,…