- Mai multi ministri au transmis, marti, in urma incendiului de la Catedrala Notre-Dame, mesaje in care si-au exprimat regretul pentru cele petrecute la Paris, ei caracterizand monumentul drept ''un reper al crestinismului'' si ''simbol inegalabil al credintei, istoriei, arhitecturii''.…

- Pompierii au stins incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris, dupa ce s-au luptat cu focul timp de noua ore, a anuntat marti brigada de pompieri din Paris, relateaza CNN, conform Mediafax.Incendiul a izbucnit luni seara si a durat timp de cateva ore, inainte ca 400 de pompieri care au…

- Cei aproximativ 600 de pompieri care au luptat cu flacarile care au cuprins Catedrala Notre Dame ( unul dintre pompieri a fost grav ranit și se afla in situație critica) au reusit sa salveze structura constructiei gotice vechi de 850 de ani, inclusiv doua turnuri, dupa ce spirala si acoperisul s-au…

- Incendiul care a devastat Catedrala Notre-Dame din Paris este „sub control”, au anuntat marti dimineata pompierii capitalei franceze dupa mai multe ore de lupte cu flacarile, relateaza AFP. „Focul este complet sub control. A fost stins partial, mai raman cateva focare reziduale de stins”, a explicat…

- Un incendiu monstruos a izbucnit, luni seara, la renumita Catedrala Notre Dame din Paris. 400 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flacarilor, au anunțat reprezentanții Directoratului General pentru Siguranța Civila. Pompierii au luptat mai multe ore cu flacarile puternice ...

- Pompierii care incearca de cateva ore sa tina sub control incendiul devastand catedrala emblematica Notre-Dame din Paris au reusit sa salveze "structura" edificiului "in intregime", a declarat seful acestora aflat la fata locului, relateaza AFP."Putem considera ca structura Notre-Dame este…

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. Potrivit agenției Reuters care citeaza oficiali francezi, aceștia spun faptul ca, deși focul inca se extinde, au reușit sa salveze structura…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…