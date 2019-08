Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18-30 iulie, in intervalul orar 9.00-12.00, la nivelul județului Cluj va avea loc o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului, prin transmiterea unor mesaje de test catre telefoanele mobile aflate in raza celulelor de telefonie…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la un depozit de deșeuri de mase plastice și hartie, in localitatea Nojorid din județul Bihor. pentru ca, in zona, sunt degajari mari de fum, a fost activat sistemul RO-ALERT. „Pentru stingerea incendiului au acționat 6 autospeciale stingere, 1 echipaj CBRN, precum…

- Locuitorii judetului Dolj, vor primi mesaje cu textul „TEST“ in urma unei testari ale Sistemului RO-ALERT. Din momentul operaționalizarii Sistemului RO-ALERT, populatia va fi anuntata prin primirea unui mesaj de avertizare daca se vor desfasura anumite fenomene meteorologice periculoase

- Sistemul RO-ALERT va fi testat in perioada urmatoare iar utilizatorii de telefoane mobile vor primi mesaje de avertizare. Operațiunile urmaresc actualizari și buna funcționare a serviciului iar oamenii aflați in anumite arii geografice vor primi mesaje cu specificația TEST. Testarea sistemului RO-ALERT…

- Locuitorii din Alba Iulia au fost avertizați prin RO-ALERT, luni dupa-amiaza, despre prezența ursului care da tarcoale de cateva zile caselor și stanelor din zona Paclișa. Citește și VIDEO: URSUL din Paclișa, fugarit cu mașina pe un drum din apropierea localitații. A ieșit din padure in fața automobilului…

- Localitațile Lozna, Rus, Ileanda si Gâlgau sunt predispuse în acest moment unor inundații, cetațenii fiind alarmați prin sistemul RO-Alert cu privire la acest aspect. Pompierii clujeni au fost nevoiți sa evacueze cu ajutorul unei barci de salvare doua persoane cu vârstele…

- Proiectul privind modernizarea transportului public de calatori in municipiul reședința de județ este al Consiliului Județean Neamț Infrastructura de transport public in municipiul Piatra Neamț va fi modernizata printr-un proiect susținut de catre Consiliul Județean Neamț. Ministerul Dezvoltarii Regionale…

- Populatia din judetul Botosani a fost avertizata, sambata, in premiera, prin sistemul RO-ALERT, cu privire la posibilitatea aparitiei unor fenomene periculoase. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a transmis avertizarea dupa ce meteorologii au emis Cod portocaliu de fenomene meteorologice…