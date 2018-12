Marea Finală a Galei Premiilor EXCELSIOR Duminica, 9 decembrie 2018, ora 17:00, va avea loc, in transmisiune directa pe TVR 2, marea finala a Concursului Național Gala Premiilor EXCELSIOR, organizat de Primaria Municipiului București prin Teatrul EXCELSIOR, in parteneriat cu Societatea Romana de Televiziune și Ministerul Educației Naționale. Prin acest eveniment, organizatorii și-au propus sa promoveze și sa premieze cele mai reprezentative coruri școlare de amatori din Romania. Cel mai bun cor al anului 2018 va fi ales de un juriu de specialitate impreuna cu telespectatorii, care iși vor putea exprima preferințele in timp real, prin… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

