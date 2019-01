Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarea "Tataroaica privind marea" de Nicolae Tonitza a fost adjudecata, marti seara, la pretul de 210.000 de euro, la licitatia de iarna a casei Artmark organizata in Capitala. Potrivit Artmark, opera, ce poarta si numele "De pe prispa pescarului", este legata de comanda onorata de Nicolae…

- Trofeul Carpati va ramane in Romania in acest an, dupa ce loturile A si B au trecut de Serbia, respectiv Rusia in prima zi a turneului. Marea finala se va disputa de la ora 18:30, iar tricolorele asteapta mai multa lume la Sala Polivalenta din Capitala, dupa o prima zi in care...

- Anul acesta sarbatorim 100 de ani de la Marea Unire, 100 de ani de la momentul in care drumul Romaniei s-a schimbat definitiv, prin efortul admirabil al unei generații de oameni politici extraordinari. Noi, tinerii liberali, am pornit la drum cu tricolorul și vom strabate toate județele țarii pana…

- Nivelul Marii Galileei (cunoscuta si drept Lacul Tiberiada), simbol al Israelului si loc turistic si de pelerinaj al crestinilor, a scazut dramatic gratie exploatarii umane.Citește și: SONDAJ CURS - PSD domina Capitala. Batalie mare intre PNL și ALDE pentru locul 2. Galop de sanatate pentru…

- Mexicanul a fost arestat, joia trecuta, dupa ce a fost prins, in fața casei lui Ecatepec, in timp ce impingea un carucior in care se aflau ramașițe umane, scrie libertatea.ro. Autoritațile spun ca Juan și Patricia se pregateau sa arunce parțile de corp. Citeste si IMAGINI SOCANTE cu cel mai…

- Un cuplu din Mexic a fost prins transportand ramașițe umane intr-un carucior de copii și se crede ca a omorat peste 20 de femei. Barbatul a recunoscut crimele și a dat detalii explicite despre...

- Specialiști ai Institutului Național al Patrimoniului au venit cu o serie de soluții pentru punerea in valoare a obiectivului din Munții Oraștiei. Realizarea de noi trasee, amenajarea unui centru de primire a vizitatorilor sau montarea unui acoperiș de protecție pentru Baile Romane sunt doar cateva…