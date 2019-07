Stiri pe aceeasi tema

- Victorie istorica pentru Romania. Simona Halep devine prima romanca ajunsa intr-o finala la Wimbledon. Cu o forta incredibila, Halep a reusit sa o invinga in doua seturi pe Elina Svitolina. In finala de sambata, o va intalni pe legendara Serena Williams. De 23 de ori castigatoare a unui turneu de Grand…

- Simona Halep s-a calificat in premiera in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, joi, dupa ce a invins-o in penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-3. Halep...

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a invins-o, joi, pe Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, in semifinalele turneului de la Wimbledon 2019. Romanca s-a impus in penultimul act al competiției, dupa o ora și un sfert de joc, și s-a calificat in finala turneului de la…

- Simona Halep, 7 WTA și 27 de ani, și Elina Svitolina, 8 WTA și 24 de ani, se vor intalni joi in semifinale la Wimbledon. Halep revine in semifinale la turneul londonez dupa cinci ani. Și infrunta o jucatoare care se afla in premiera in aceasta faza la un turneu de Grand Slam. Romanca a avut evoluții…

- Simona Halep (7 WTA) a parasit joi turneul de la Eastbourne, fiind învinsa în sferturi de Angelique Kerber (Germania, 5 WTA), scor 4-6, 3-6. Românca a explicat într-un interviu care au fost cauzele eșecului și cum ar fi trebuit sa joace pentru a-și pune în dificultate adversara.…

- Simona Halep (locul 8 WTA), beneficiara unui wild card si cap de serie numarul 6, va evolua direct în turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Eastbourne (23-29 iunie), faza în care o va înfrunta pe învingatoarea partidei dintre Camila Giorgi (Italia, locul 39…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Belinda Bencic va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Madrid (WTA), dotat cu premii totale in valoare de 7.021.128 dolari, dupa ce a trecut joi in sferturi de japoneza Naomi Osaka, liderul mondial, 3-6, 6-2, 7-5. Belinda Bencic, locul 18 WTA, s-a…