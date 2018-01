Marea Britanie vrea sa introduca o taxa pe paharul cu cafea Mai multi parlamentari britanici doresc sa introduca o taxa de 0,25 lire sterline pentru paharele de unica folosinta, in care oamenii isi beau de obicei cafeaua, argumentand ca acestea au un puternic impact negativ asupra mediului.



Initiatorii proiectului spera ca aceasta taxa, echivalentul a 34 eurocenti, va incuraja consumatorii sa se orienteze catre variante mai prietenoase cu mediul, scrie CNN.



Aproximativ 2,5 miliarde de pahare de unica folosinta sunt utilizate anual in Marea Britanie. Mai putin de unu din 400 sunt reciclate, potrivit comitetului de audit de mediu din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

