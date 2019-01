Marea Britanie va lua n considerare modificarea Acordului de Vinerea Mare pentru a sparge impasul Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Regatului Unit urmeaza sa voteze marti seara pentru a adopta sau respinge acordul privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May. Reuters a numarat sustinatorii acordului si trage concluzia ca sansele sunt impotriva termenilor pentru Brexit sustinuti…

- Proiectul de acord cu Uniunea Europeana referitor la Brexit si propus de premierul britanic Theresa May are potentialul de a rupe Regatul Unit intrucat el va trata Irlanda de Nord in mod diferit, a avertizat miercuri parlamentarul Jeffrey Donaldson, membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…

- Premierul britanic Theresa May a incheiat un acord preliminar cu Uniunea Europeana care ar conferi companiilor de servicii financiare din Marea Britanie continuitatea accesului la pietele UE dupa Brexit, a relatat joi The Times, transmite Reuters, informeaza News.ro.Negociatorii britanici…

