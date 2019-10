Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a renunțat la planul de a anula libertatea de circulație pentru imigranții din state UE imediat dupa producerea Brexit și va acorda cetațenilor europeni drept de ședere temporara pe o perioada de trei ani, informeaza Mediafax citând agenția de știri Reuters. Anunțul facut…

- Premierul Boris Johnson ii va solicita reginei Elisabeta a II-a suspendarea Parlamentului la scurt timp de la revenirea alesilor din vacanta si cu cateva saptamani de data stabilita pentru oficializarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, scrie BBC News.

- Premierul Boris Johnson a dispus anularea legii privind aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeana, actul urmand sa intre in vigoare la 31 octombrie, data prevazuta pentru oficializarea Brexitului, cu sau fara acord.

- ''Indiferent ce forma ia, nu vom permite ca Brexitul sa poata periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogena dintre Republica Irlanda si (provincia) Irlanda de Nord'', a mentionat democrata Pelosi intr-o declaratie.In acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea…

- Legislativul comunitar a reafirmat posibilitatea de a modifica declaratia politica atasata acordului de retragere acceptat de Londra, dar nu si acordul in sine. Boris Johnson si-a reiterat in mai multe randuri intentia de a pune in aplicare Brexit-ul la 31 octombrie, data tinta fixata dupa doua amanari,…

- Ea a obtinut sufragiile a circa 63% dintre membrii partidului, invingandu-l pe rivalul sau Ed Davey, 53 de ani, care a fost ministrul pentru energie si clima in guvernul de coalitie cu premierul conservator David Cameron (2010-2015). In varsta de 39 de ani si nascuta la Glasgow, Jo Swinson…

- Marea Britanie s-ar putea confrunta cu o nota de plata exorbitanta daca nu va reuși sa iasa din Uniunea Europeana cu un acord clar, care sa stabileasca exact termenii Brexit-ului. Potrivit unor lideri din administrația locala și oameni de afaceri, citați de The Telegraph, este vorba de peste 200 de…