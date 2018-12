Marea Britanie intentioneaza sa deschida doua noi baze militare in Caraibe si in sud-estul Asiei pentru a-si extinde prezenta internationala dupa iesirea din Uniunea Europeana (UE), a dezvaluit ministrul apararii Gavin Williamson, intr-un interviu publicat duminica in The Sunday Telegraph, transmite EFE, citat de Agerpres .