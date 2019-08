Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier britanic Boris Johnson a anuntat joi un proiect de acordare accelerata a vizelor pentru a atrage "cele mai bune creiere" si a permite Marii Britanii "sa continue sa fie o superputere stiintifica" dupa Brexit, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Programat pentru 31 octombrie, Brexitul…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters. Johnson,…

- Johnson, unul dintre sustinatorii vocali ai Brexitului, a spus ca va incheia "un nou acord, un acord mai bun" cu Uniunea Europeana, "bazat pe liber schimb". "Oamenii care pariaza impotriva Marii Britanii isi vor pierde camasile de pe ei pentru ca vom restabili increderea in democratie si vom…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- Liderul opozitiei din Marea Britanie, Jeremy Corbyn, ar urma sa sustina o propunere prin care Partidul Laburist ar urma sa fie de acord cu organizarea unui nou referendum privind Brexit, informeaza cotidianul britanic The Times, citat de Reuters. Jurnalistii de la The Times noteaza ca informatia…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…