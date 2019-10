Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din China a descoperit ca o anumita bacterie poate produce cantitati importante de alcool in intestine, suficient de mari pentru a provoca o afectiune hepatica la persoane care nu consuma alcool, relateaza miercuri Xinhua. Boala ficatului gras non-alcoolic…

- Foarte multi tineri aleg cariera halatelor albe de la Facultatea de Medicina a UVVG Arad pentru ca aici exista o baza didactica de exceptie, cadre didactice de exceptie, iar studentii sunt partenerii educationali ai profesorilor, facultatea de medicina aradeana fiind acreditata si recunoscuta…

- La Biostandard Oradea ai, din 15 septembrie 2018, posibilitatea unica in Romania de a-ți face teste speciale care sa evidențieze adevarata cauza: dezechilibrul florei intestinale! Doar la Biostandard Oradea! Laboratoarele Biostandard din Oradea se pregatesc sa execute teste de laborator…

- Astazi se implinesc 96 de ani de la nasterea lui Ervant Seropian, fondatorul alergologiei romanesti, nascut in Constanta, la 14 august 1923, intr o familie de mici comercianti de origine armeana. Aflam din cartea "Armenii dobrogeni in istoria si civilizatia romanilorldquo;, , a lui Simion Tavitian,…

- BRAVO… O absolventa a Liceului “Nicolae Iorga” Negresti a reusit performanta de a obtine cea mai mare medie din liceu la Bacalaureat, dar si cea mai mare nota (10) la examenul de admitere la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie “Gr. T. Popa” Iasi. Este vorba despre…

- Aceasta a fost depistata dupa ce telefonul a receptat alerta – test, trimisa de catre DSU, prin sistemul RO – ALERT, scrie bihon.ro. ”Poate de emoții l-a uitat in buzunar, nu neaparat a fost cu intentie. Emotiile sunt mari. Toti stiau din regulament si era afisat peste tot ca e interzis cu…

- O candidata la Facultatea de Medicina si Farmacie a Universitatii Oradea a fost eliminata, vineri, din examen, pentru ca avea asupra ei un telefon mobil. Tanara a fost prinsa dupa ce a primit un mesaj RO-ALERT. Mesajele Ro-Alert trimise de DSU suna chiar daca telefonul este pus in modul silentios.

- Primul tramvai de pe teritoriul actual al Romaniei a fost construit in Brașov, in anul 1892. Era alintat popular “Carabuș”, funcționa cu abur și a fost gata in timp-record. La acel moment, Brașovul era parte a Imperiului Austro-Ungar, care punea o importanța deosebita asupra lucrarilor de infrastructura.…