- Mai multe curse Tarom au anuntat intarzieri. Este vorba despre zborul Bucuresti – Iasi, care ar fi trebuit sa aterizeze la ora 8:45 si de cursa Timisoara – Iasi care ar fi trebuit sa ajunga la Iasi la ora 12:25. Directorul Aeroportului Iasi, Catalin Bulgariu: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2019/01/31-ian-ora-11-C-Bulgariu.mp3…

- O furtuna de zapada a lovit luni nordul Japoniei, perturband traficul aerian si feroviar si aducand temperaturi de sub zero grade Celsius in regiune, au informat autoritatile, citate de DPA, relateaza Agerpres. Potrivit Agentiei meteorologice nipone, unele parti ale insulei nordice Hokkaido se vor confrunta…

- Un barbat a fost arestat in Marea Britanie pentru ca ar fi pilotat o drona in apropierea aeroportului Heathrow din Londra, pe 24 decembrie. George Rusu (38 de ani) este acuzat ca ar fi ridicat o drona pe un teren aflat in apropierea uneia dintre pistele aeroportului Heathrow, scrie BBC. Rusu locuiește…

- Traficul pe aeroportul Gatwick din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, a fost reluat partial, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost semnalate 50 de incursiuni ilegale ale unor drone in spatiul aerian din zona.

- Traficul pe aeroportul Gatwick (GHET-UIC) din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, este suspendat timp de cateva zile, dupa ce doua drone neidentificate au survolat in mod repetat spatiul aerian din zona.

- Mai multe curse care urmau sa aterizeze pe aeroport au fost redirectionate pe altele din Romania sau sunt retinute. Totul din cauza cetii dense, care s-a format in zona aeroportului si nu permite navelor sa aterizeze.Cursele din Milan si Londra au fost redirectionate in Iasi.

- Spania nu se va opune ca Scotia sa devina membra a Uniunii Europene ca natiune independenta, daca procesul de separare de Marea Britanie va fi legal, afirma ministrul spaniol de Externe, Josep Borrell, citat de site-ul de stiri Politico.com.