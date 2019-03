Stiri pe aceeasi tema

- PSG și Manchester United se intalnesc marți, de la ora 22:00, in manșa secunda a optimilor UEFA Champions League. In tur, francezii s-au impus cu 2-0 pe Old Trafford. Chiar și fara aportul principalelor vedete, Neymar și Cavani fiind accidentați, PSG a defilat in Marea Britanie. Victoria cu 2-0 i-a…

- Prezentam mai jos cateva orase europene ignorate de obicei de turisti, dar care reprezinta destinatii perfecte in ceea ce priveste cultura, gastronomia, arhitectura si istoria, potrivit The Independent. Alege o plimbare in aerul curat din Malmo, un oras plin de verdeata – inclusiv in Folkets Park, cel…

- Ruby și iubitul ei au participat impreuna la Asia Express, unde au avut parte de multe momente de tensiune, certuri și nervi intinși la maxim. Mai mult, cei doi s-au și desparțit in timpul show-ului, insa doar pentru o zi, așa cum a declarat recent interpreta. Ruby crede ca iubitul ei a fost admirat…

- Tribunalul Harghita a adus precizari dupa controversata decizie luata in cazul ”Țandarei” in care 120 de persoane judecate pentru infracțiuni grave de trafic de persoane au fost condamnate in Marea Britanie in timp ce capii rețelei din Romania au scapat fara nici o pedeapsa. In aceasta situație sunt…

- ,,Adunarea este îngrijorata ca deciziile consiliilor Sharia discrimineaza fara echivoc femeile în caz de divorț sau moștenire”, apare în motivarea noii masuri luate de Consiliul Europei, informeaza The Independent . Cuplurile musulmane care se casatoresc…

- Majoritatea membrilor Partidului Conservator, condus de premierul britanic Theresa May, se opun acordului privind Brexitul, conform unui sondaj publicat vineri, scrie Reuters.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea!…

- Doua persoane au fost arestate in urma incidentului cu drone de la aeroportul Gatwick, din Marea Britanie. Suspecții ar fi pilotat aparatele de zbor care au impiedicat aterizarile și decolarile. In total, peste 120.000 de calatori au fost afectați de incident, potrivit polițiștilor britanici. In cadrul…

- Curcani cu „malformații ingrozitoare” au fost descoperiți de o asociație pentru protecția animalelor la o ferma de pasari din Marea Britanie, care livreaza carne pentru unele dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din Regat, scrie The Independent.