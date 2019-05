Un restaurant din Marea Britanie a recunoscut ca a servit din greseala unui client o sticla de vin rosu in valoare de 4.500 de lire sterline, informeaza Press Association.



Pe contul sau de Twitter, restaurantul Hawksmoor din Manchester a declarat ca spera ca norocosul client "s-a bucurat de seara petrecuta la ei", dupa ce personalul i-a oferit o sticla din 2001 de Chateau le Pin Pomerol.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is 4500 on our menu, last night - hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally…