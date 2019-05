Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, unul dintre candidatii conservatori la postul de premier dupa anuntata retragere a Theresei May, a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord nu este o optiune pentru viitorul prim-ministru, relateaza miercuri agentia Reuters.…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…

- Premierul Theresa May are in vedere sa ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota daca sa se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului. Decizia vine ca urmare a impasului în care se află discuţiile cu Partidul Laburist de opoziţie, scrie publicația britanică…

- Negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat marți ca evenimentele din ultimele zile au facut din ce in ce mai probabil scenariul ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza Reuters citat de Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…

- La 1001 zile de la referendumul la care britanicii au decis plecarea din UE, europenii spun AJUNGE! Donald Tusk, președintele Consiliului European și-a asumat miercuri misiunea de a le transmite deputaților britanici: «ori veți vota in cursul saptamanii viitoare acordul de plecare din Uniune negociat…

- Parlamentarii britanici au respins printr-un vot extrem de strans, miercuri seara, optiunea unui Brexit fara acord, vot ce deschide calea pentru formularea unei cereri de amanare a iesirii Marii Britanii de UE, informeaza agentiile Reuters si AFP. 312 de parlamentari britanici au votat in…

- Este esential sa impiedicam o evadare dezordonata si fara acord a Marii Britanii din UE, a declarat presedintele Parlamentului European Antonio Tajani intr-un interviu acordat grupului media Funke, informeaza sambata Reuters.