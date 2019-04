Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters,…

- Premierul britanic Theresa May ar trebui sa demisioneze din funcția de prim-ministru dupa ce a negociat o extindere temporara a ramânerii Marii Britanii în Uniunea Europeana, scrie Daily Telegraph în ediția de sâmbata citat de Reuters."Trebuie sa vada acum - sau trebuie…

- Premierul britanic Theresa May ar urma sa anunte miercuri, in cursul unei reuniuni cu alesii Partidului Conservator, o data la care ea s-ar angaja sa-si paraseasca functia de la conducerea guvernului, a relatat marti publicatia The Sun, citata de presa internationala. Ea spera sa obtina in schimb ralierea…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri ca este puțin probabil ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana în data de 29 martie fara un acord, relateaza agenția de presa Reuters citata de Mediafax.„Cred ca este puțin probabil ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea…

- Marea Britanie ar urma sa iasa din Uniunea Europeana pe 29 martie, dar Guvernul Theresa May spera sa obtina concesii suplimentare din partea Bruxellesului pentru a putea evita producerea unui Brexit fara acord. Partidul Laburist, aflat in opozitie, va cere convocarea unui nou referendum privind…

- Trei parlamentari pro-UE ai Partidului Conservator aflat la guvernare in Marea Britanie au parasit miercuri formatiunea si s-au alaturat unui grup independent in legislativ, decizia fiind o lovitura pentru incercarile premierului Theresa May de a obtine sprijinul intregului sau partid pentru planurile…

- Camera Comunelor a respins, joi seara, un proiect de lege care prevedea amanarea cu trei luni a iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Partidul National Scotian (SNP) propusese prelungirea cu trei luni a negocierilor dintre Londra si Bruxelles pe tema iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana…