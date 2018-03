Stiri pe aceeasi tema

- Un fost spion rus este in stare grava in spital dupa ce a fost expus unei substanțe chimice. Alaturi de el, in Salisbury, sudul Angliei, se afla și o femeie care a fost ranita și ea, scrie Agerpres citand BBC News. Presa britanica scrie ca cel spitalizat este Serghei Skripal, un fost colonel al serviciilor…

- Au asistat circa 80.000 de persoane pe stadionul Lujniki, din Moscova, iar peste 50.000 de simpatizanți ar fi urmarit discursul pe ecrane amplasate in afara stadionului. Echipa de hochei a Rusiei, care s-a intors cu medalia de aur de la Olimpiada de Iarna, a fost alaturi de ”țar”, la intrunire participand…

- Irlanda este izolata de restul continentului din cauza furtunii Emma. Toate mijloacele de comunicare aeriana și maritima au fost suspendate din cuaza vreii nefavorabile. Intre timp, in majoritatea Europei, vremea rea creaza probleme, iar numarul deceselor a ajuns la 59 de persoane, scrie BBC News. Majoritatea…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Sute de oameni au ramas peste noapte blocati in masini pe o autostrada din Scotia dupa ce caderi masive de zapada au provocat haos in Marea Britanie, scrie The Guardian conform News.ro . Serviciile de urgenta au aprovizionat oamenii cu apa si combustibil in timp ce incercau sa elibereze drumurile de…

- Cetatenii Uniunii Europene care sosesc in Marea Britanie in perioada de tranzitie de dupa Brexit vor putea cere sa ramana in aceasta tara pe termen nedefinit, dar nu-si vor putea aduce automat si familiile, a indicat miercuri guvernul de la Londra, potrivit Reuters. Un document publicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de oficiul britanic de meteorologie, in perioada 27 februarie - 3 martie sunt preconizate conditii…

- Craig Wright, autoproclamatul inventator al bitcoin, este acuzat de o inselaciune de 5 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Wright, care a sustinut in 2016 ca el a creat criptomoneda bitcoin sub pseudonimul Satoshi Nakamoto, este acuzat ca ar fi initiat o schema in care ar fi utilizat…

- Dupa un an și o luna de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba, in ciuda unei anchete meticuloase și a unei campanii mediatice furibunde, nu a aparut inca nicio dovada a vreunei legaturi dintre actualul președinte și regimul de la Moscova

- Diplomații UE au eliminat o așa-numita „clauza de pedeapsire” dintr-un draft al ințelegerii privind perioada de tranziție post Brexit, scrie BBC. Aceasta clauza prsupunea ca Regatul Unit sa piarda accesul la elementele pieței unice europene daca ar incalca normele UE in perioada de tranziție. Dar oficialii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- Marea Britanie a acuzat Rusia ca anul trecut a atacat cibernetic Regatul Unit. Britanicii cred ca Moscova a transmis un virus care a cauzat probleme companiilor din Europa, inclusiv companiei britanice Reckitt Benckiser, scrie Reuters, conform news.ro.Atacul denumit „NotPetya” din iunie 2017…

- Aflat la Londra, Mihai Daraban a subliniat importanța consolidarii schimburilor comerciale dintre cei doi parteneri, cu accent pe stimularea exporturilor romanești. In acest context, Daraban aprecizat ca intreaga rețea de Camere de Comerț și Industrie din Romania va informa in permanența mediul de…

- Premierul britanic Theresa May va sustine un discurs pe tema Brexit-ului in urmatoarele trei saptamani, unul din cele cateva programate sa fie rostite de membri ai cabinetului pentru a trasa drumul Regatului Unit de iesire din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand presa britanica de duminica.…

- 'Nimic nu se va schimba' dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul Alfonso Dastis intr-un interviu pentru AFP. 'Daca este posibil, noi dorim sa imbunatatim lucrurile, dar (Brexitul) nu va afecta aceasta naveta zilnica. Putem continua sa traim intr-un loc si sa muncim…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Un parlamentar rus, citat de agentia de presa RIA Novosti, a afirmat luni ca Moscova a desfasurat rachete performante in enclava sa Kaliningrad, riverana Marii Baltice. Intr-o conferinta de presa, Dmitri Peskov nu a mentionat insa daca in Kaliningrad au fost desfasurate sisteme de rachete.…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca "nu este timp de pierdut” daca UE si Regatul Unit vor sa ajunga la o intelegere, noteaza BBC. Barnier, care a vorbit inaintea discutiilor de la Londra cu Theresa May si David Davis, a declarat ca respecta „liniile rosii”…

- Marea Britanie va parasi uniunea vamala a Uniunii Europene dupa Brexit, a declarat o sursa din cadrul cabinetului prim-ministrului Theresa May, citata de postul BBC News, pe fondul confuziei privind planurile Londrei in legatura cu relatiile Regatului Unit cu UE.

- Economia britanica va crește intr-un ritm incetinit dupa ieșirea țarii din UE, indiferent de acrodul pe care Londra il va negocia cu Bruxelles-ul dupa Brexit, arata documente guvernamentale, citate de BBC News. Potrivit documentelor citate, creșterea pe care economia Marii Britanii o va întregistra…

- Potrivit unui document oficial care era destinat doar ministrilor cabinetului May, dar care a ajuns in presa, cresterea economica a Regatului Unit ar urma sa scada cu opt procente daca Marea Britanie ar parasi Uniunea Europeana fara un acord incheiat cu Bruxelles-ul. Conform analizei, exista…

- UE si-a definitivat luni pozitia in vederea negocierii fazei de tranzitie post-Brexit cerute de Regatul Unit, in cursul careia vrea ca Londra sa continue sa participe la bugetul european dar renuntand la orice putere de decizie in Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Rusia studiaza sistemul de cabluri și conducte subacvatice furnizare a electricitații și gazului in Marea Britanie din Europa continentala, pentru a descoperi vulnerabilitațile in cazul unui eventual atac asupra infrastructurii britanice, ceea ce poate duce la „mii și mii de morți”, a declarat Gavin…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a reaprins tensiunile in cadrul guvernului marti, cerand mai multi bani pentru serviciul public de sanatate (NHS), care sufera de o penurie cronica de personal si reprezinta o miza importanta a Brexitului, relateaza AFP. Apropiati ai lui Johnson au dezvaluit…

- 'Aceasta directie spre rusofobie este fara precedent. Nu am mai vazut asa ceva din timpul Razboiului Rece', a declarat ministrul de externe care a efectuat joi si vineri o vizita la New York. 'In acea perioada, existau unele reguli, conventii (...) In prezent, toate conventiile au fost respinse',…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Brutarul din Moldova care a devenit eroul Marii Britanii vara trecuta, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, cere despagubiri Regatului Unit.

- Votul a durat doua ore, timp in care guvernul condus de Theresa May a respins mai multe amendamente propuse de parlamentari. Opozitia laburista a votat impotriva, apreciind ca nu se asigura protectia angajatilor si a consumatorilor.Textul adoptat abroga legea din 1972 privind aderarea Regatului…

- In Marea Britanie a fost numit un ministru al singuratatii, a carui misiune va fi de a lua masuri impotriva izolarii crescande resimtite de circa noua milioane de britanici, atat tineri cat si varstnici, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Noul rol va fi asumat de ministrul sporturilor, Tracey…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Barbatul arestat de forțele de ordine din Londra dupa ce și-a omorat partenera cu lovituri repetate de cuțit avea antecedente penale in Romania. Acesta fusese pus sub acuzare de mai multe ori, pentru infracțiuni de furt și viol.

- Fiica unui miliardar rus, care a trait toata viața sa in lux, a declarat ca nu știa ca nu toata lumea iși permite pantofi și haine de mii de euro pana cand a ajuns la universitate. Julia Stakhiva, in varsta de 23 de ani, este fiica unui miliardar ucrainean cu afaceri in Rusia, dar locuiește in prezent…

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Relatiile dintre Marea Britanie si Rusia au fost umbrite in ultimii ani de ancheta privind moartea la Londra in 2006 a fostului agent KGB Aleksandr Litvinenko, precum si de razboaiele din Ucraina si Siria.

- Inaintea referendumului din iunie 2016, Lagarde declara ca Brexitul va avea consecinte "destul de dure pana la foarte, foarte dure" pentru Marea Britanie, ceea ce i-a infuriat pe sustinatorii iesirii tarii din UE, care considerau ca FMI isi depaseste limitele expertizei sale.Vorbind la…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles ca este mulțumit de Acordul privind Brexitul și ca in urma primei faze a negocierilor cu Marea Britanie a fost rezolvata problema romanilor din Regatul Unit, transmite Agerpres. „Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Parlamentul European (PE) si-a exprimat miercuri sustinerea fata de lansarea viitoarei faze de negocieri intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) cu privire la Brexit, relateaza AFP conform News.ro . ”Parlamentul European si-a adoptat rezolutia cu privire la Brexit in care a notat ca s-au realizat…

- Liderul partidului democrat din Moldova, cunoscutul oligarh Vladimir Plahotniuc, este acuzat de tentativa de omor in Rusia. Pe numele sau a fost deschis un dosar penal, iar o judecatorie raionala din Moscova a emis un mandat de arestare, sustine presa rusa. Pe de alta parte, seful Interpol din Republica…

