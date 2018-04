Stiri pe aceeasi tema

- "Nimeni nu a fost atat de ferm in fata Rusiei ca mine", a declarat presedintele american in cursul unei conferinte de presa, organizata in comun cu omologii sai din Estonia, Kersti Kaljulaid, Letonia, Raimonds Vejonis, si Lituania, Dalia Grybauskaite. Cele trei tari baltice, a caror populatie totala…

- Ben Wallace, ministru de stat pentru Securitate, adjunct al ministrului de Interne, a declarat ca perchezitionarea avioanelor este o operatiune de rutina, in contextul in care Moscova a cerut explicatii in legatura cu perchezitionarea unui avion de pasageri apartinand companie ruse de stat Aeroflot.…

- Ministerul Transporturilor de la Moscova cere explicatii Marii Britanii in legatura cu un avion de pasageri al companiei aeriene ruse Aeroflot care a fost perchezitionat vineri la aeroportul Heathrow din Londra si avertizeaza ca ar putea lua masuri similare la adresa firmelor aeriene britanice.

- Un avion apartinand companiei aeriene nationale Aeroflot era perchezitionat vineri de politie, pe un aeroport de la Londra, afirma Ministerul rus de Externe, relateaza The Associated Press. Autoritaile britanice nu au prezentat motivul perchezitiei, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a diplomatiei…

- Autoritaile britanice nu au prezentat motivul perchezitiei, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova. Ea a denuntat aceasta perchezitie drept ”ultima provocare”.Tensiunile intre Londra si Moscova au atins un nivel extrem de ridicat, dupa ce Marea Britanie…

- Ministerul britanic de Externe, a precizat, vineri, ca reactia Rusia la expulzarea de diplomati este regretabila, adaugand ca Moscova a incalcat legislatia internationala prin atacul neurotoxic comis asupra unui fost spion rus din Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Diplomatia rusa a denuntat o ”crestere puternica a actiunilor provocatoare la adresa diplomatilor rusi” in urma deciziei Washingtonului de a expulza 60 de diplomati rusi.Serviciile americane de informatii s-au angajat in ”eforturi frenetice” de a prezenta oferte de cooperare diplomatilor…

- Ca raspuns la inchiderea consulatului rusesc din Seattle, Rusia va inchide probabil consulatul american de la Sankt Petersburg, susțin surse din cadrul Ministerului rus de Externe, citate de semioficiosul Izvestia. Potrivit publicației, propunerea va fi trimisa la biroul președintelui rus Vladimir Putin,…

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass. "In discursul din Camera Comunelor, premierul Theresa…

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse.Acesta este un 'flashmob rusofob',…

- Rusia condusa de președintele Vladimir Putin ia unele masuri care pot provoca panica la nivel internațional, in mijlocul unui scandal care se invarte in jurul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in marea Britanie. Conflictul dintre Londra și Moscova a crescut din ce in ce mai mult, ajungandu-se…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul, relateaza The Associated Press. Moscova va proceda in baza ”principiului reciprocitatii” in raspunsul…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma...

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Unele state membre i-au in considerare posibilitatea rechemarii proprilor diplomatilor si/ori sa-i expulzeze pe cei rusi", a declarat diplomatul in marja intalnirii Consiliului European.Potrivit acestuia, "mai putin de jumatate din tarile membre UE sunt pregatite sa-si asume astfel de masuri",…

- Simptomele ofiterului de politie includ iritatia pielii, insa Politia nu a comentat informatiile pentru Reuters. Acesta este al doilea politist care da semne de otravire, dupa ce un ofiter de politie care a facut parte din prima echipa care a intervenit la apelul de urgenta, Nick Bailey, a…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Miniștrii de externe din Uniunea Europeana au transmis o declarație comuna prin care condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si cer raspunsuri din partea Rusiei In comunicat se arata ca UE este ”socata de utilizarea ofensiva a…

- Discursul lui Vladmir Putin, dupa ce a caștigat un nou mandat de președinte al Rusiei. Vladimir Putin și-a asigurat victoria in alegerile prezidențiale de duminica din Rusia cu peste 76% dintre voturi și, dupa ce a caștigat cel de-al patrulea mandat ca președinte, el a ținut un discurs in care a mulțumit…

- Rusia nu a efectuat nicio cercetare si nu a dezvoltat nicio substanta neurotoxica denumita Novichok, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia de implicare in atacul asupra fostului spion rus Serghei Skripal, noteaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Aflat la conducerea Rusiei din 1999 pana in prezent, Putin și-a atras numeroși critici, unii mai vocali decat alții, iar presa internaționala scrie ca o parte dintre aceștia și-au gasit sfarșitul in mod suspect. Au fost cazuri de sinucideri in circumstanțe bizare, de crime in plina strada sau de otraviri…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Preluam, cu acordul autoarei, un articol care vorbește de amenințarea grava pusa de activitațile Rusiei in Marea Britanie și, la modul general, in Occident. Ultimele evenimente ale scenei internaționale surprind evoluții extrem de ingrijoratoare in legatura cu relațiile dintre…

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Ambasada Rusiei in Marea Britanie a catalogat "ostila", "total inacceptabila" si "nejustificata" decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. "Pe 14 martie, ambasadorul Rusiei, Aleksandr Iakovenko, a fost convocat la Ministerul britanic…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Vil Mirzayanov, in varsta de 83 de ani, a declarat ca este convins ca presedintele rus Vladimir Putin este responsabil, avand in vedere ca Rusia controleaza cu strictete rezervele de Novichok si ca dezvoltarea neurotoxinei implica un proces prea complicat pentru un cetatean obisnuit. "Faptul…

- Premierul Theresa May a declarat ca Moscova este „cel mai probabil responsabila“ de tentativa de asasinat impotriva unui fost spion KGB refugiat in Marea Britanie si asteapta explicatii pana astazi la miezul noptii, in caz contrar va trece la o riposta puternica .

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna în fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Un…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- 'E timpul ca oponentii nostri din Occident sa accepte noua realitate. Rachetele rusesti Kinjal sunt in serviciu, iar rachetele Avangard au intrat in productia de serie', scrie sursa citata. RIA face apel la Occident sa accepte negocieri privind securitatea, in contextul noilor arme anuntate…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Problemele cu care Rusia se confrunta nu vin doar din exterior, din cauza politicii agresive pe care președintele Vladimir Putin o abordeaza, cauzand panica statelor vestice. In timpul iernii, rușii se confrunta direct cu temutul „general iarna”, dar Moscova are metode bine puse la punct de a face fața…

- Un armistitiu umanitar de cinci ore decretat de Rusia in enclava rebela siriana Ghouta de Est, de langa Damasc, a inceput marti, la ora 07:00 GMT, pentru ca civilii sa poata parasi zona, vizata de o ofensiva intensa a fortelor regimului sprijinite de Moscova, relateaza Reuters si AFP. …

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat joi ca Rusia neaga categoric acuzatiile Mrii Britaniii conform carora Rusia ar fi responsabila pentru atacul cibernetic „NotPetya” de anul trecut, scrie Reuters. Peskov a declarat, in cadrul unei conferinte de presa,ca acuzatiile sunt nefondate…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Rusia studiaza sistemul de cabluri și conducte subacvatice furnizare a electricitații și gazului in Marea Britanie din Europa continentala, pentru a descoperi vulnerabilitațile in cazul unui eventual atac asupra infrastructurii britanice, ceea ce poate duce la „mii și mii de morți”, a declarat Gavin…

- Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie in apele inghețate ale lacului Selinger. Imaginile au fost transmise de televiziunile din Rusia iar liderul de la Kremlin nu a parut deloc deranjat de temperaturile scazute. Inconjurat de preoți, Vladimir Putin a sarbatorit Boboteaza la fel…