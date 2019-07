Stiri pe aceeasi tema

- Un caine politist din Marea Britanie, care a fost injunghiat in timp ce a pus de mai multe ori la pamant un atacator inarmat, a fost decorat pentru curajul sau, relateaza vineri Press Association.

- Trilioane de mucuri de tigari ajung in fiecare an in mediul inconjurator si reprezinta un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association.

- Utilizatorii Facebook, Instagram si WhatsApp care au încercat sa acceseze miercuri anumite functii ale aplicatiilor detinute de gigantul social media Facebook s-au confruntat cu probleme tehnice, informeaza Press Association.

- O pisica din Marea Britanie a supraviețuit miraculos, dupa ce a parcurs peste 60 de kilometri blocata sub capota unei masini.Felina tarcata pe nume Chi, in varsta de un an, aparține unei familii din Brighton, East Sussex, și disparuse brusc de acasa. "M-am intors de la munca si Chi nu era nicaieri.…

- Gareth Southgate (48 de ani), selecționerul naționalei Angliei, s-a declarat dezamagit de modul in care UEFA i-a premiat pe englezi pentru locul 3 in Nations League. Echipa naționala a Angliei a caștigat la penalty-uri meciul cu Elveția pentru locul 3, dar jucatorii englezi nu au fost premiați in fața…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a obtinut joi, in deplasare, medalia de bronz a Ligii Nationale, dupa ce a invins formatia SCM U Craiova, cu scorul de 92-79 (40-36), in cea de-a doua partida din trei programate in finala mica a competitiei, potrivit news.ro.Principalii…

- Ducele si ducesa de Sussex sarbatoresc duminica un an de casatorie, cei doi unindu-si destinele pe 19 mai 2018 la capela St. George de la Castelul Windsor, in cadrul unei ceremonii fastuoase cu participarea membrilor casei regale a Marii Britanii, a numeroase celebritati si a publicului, relateaza sambata…

- Un ONG sud-african a anuntat duminica faptul ca a primit o inregistrare video - drept proba de viata - a unui fotoreporter independent sud-african, rapit in ianuarie 2017, in nord-vestul Siriei, de catre un grup de barbati neindentificati, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: BREXIT:…