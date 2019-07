Marea Britanie: Un câine chihuahua a fost răpit de un pescăruş Proprietara unui câine chihuahua a solicitat ajutorul pentru a-si gasi patrupedul pierdut, dupa ce acesta a fost rapit de un pescarus din gradina casei sale din comitatul Devon, informeaza luni Guardian, citat de Agerpres.

Câinele în vârsta de patru ani, pe nume Gizmo, nu a mai fost vazut de atunci. Becca Hill, de 24 de ani, din Paignton, a postat mai multe anunturi în care solicita orice informatie care ar putea-o ajuta sa-si gaseasca câinele.

"Prietenul meu era în gradina (...) si deodata l-a vazut luat pe sus. (Pescarusul) l-a carat pe Gizmo… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

